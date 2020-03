PB | Oproep aan stagiaires die terug willen keren naar Nederland

Kralendijk – Als gevolg van huidige wereldwijde situatie rondom het Coronavirus is er behoefte onder Nederlandse studenten die studeren of stagelopen in het Caribisch deel van het Koninkrijk om terug te keren naar huis.

Momenteel zijn de reismogelijkheden beperkt. De KLM heeft de komende dagen voor stagiaires een aantal stoelen gereserveerd op vluchten vanaf de eilanden naar Amsterdam.

Studenten die naar Nederland willen terugkeren, worden opgeroepen om zich vóór vrijdag 20 maart, 17.00 uur te registreren bij Jora de Jong van Wereldstage: +5999 462 6335 of +5999 527 2442 (ook whatsapp), [email protected] Zij is ook de centrale contactpersoon voor informatie en ondersteuning.

Stagiaires die al een terugvlucht met de KLM hebben en deze wil omboeken, geven bij de registratie hun naam door zoals gemeld in het paspoort, boekingscode en datum van de oorspronkelijke terugvlucht. De KLM gaat op zoek naar een terugvlucht in de komende dagen.

Stagiaires die geen KLM-ticket hebben maar wel met de KLM willen terugvliegen, kunnen een ticket boeken via de KLM-site.

Instellingen op de eilanden die normaliter contact onderhouden met de stagiaires zijn aan het inventariseren wie er behoefte heeft om terug te keren.

Bron: Persbericht Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

Dit bericht is verstuurd namens Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).