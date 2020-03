PB | Patienten en bezoekersinformatie Curaçao Medical Center

WILLEMSTAD – Gezien de lokale situatie met betrekking tot het Coronavirus (Covid-19), hebben we besloten om electieve en niet-urgente geplande operaties, die in het Curaçao Medical Center plaatsvinden, te annuleren. Urgente zorg zoals dialyse, chemotherapie, radiotherapie, oncologie, breuken en bevallingen zal worden voortgezet.

Deze beslissing is genomen om veilige en effectieve zorg aan onze patiënten te kunnen garanderen. Onze teams nemen contact op met de patiënten die door deze maatregel getroffen zullen worden. Als er geen contact met u wordt opgenomen, kunt u zoals gepland naar het Curaçao Medical Center gaan voor de betreffende behandeling.

We blijven ook poliklinische afspraken maken en onderzoeken tegelijkertijd alternatieven voor patiënten die het ziekenhuis moeten bezoeken. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld het maken van telefonische afspraken. In de komende dagen wordt contact opgenomen met de getroffen patiënten.

Bezoek aan het ziekenhuis

Het CMC heeft tijdelijk beperkingen ingesteld voor bezoekers. We vragen vrienden en familieleden om alleen patiënten te bezoeken als dit absoluut noodzakelijk is.

Bezoek is niet toegestaan als de bezoeker griepachtige symptomen vertoont zoals hoest, koorts of verkoudheid. De patiënt mag enkel tussen 11.30 en 12.30 uur worden bezocht. Dit geldt voor werkdagen en in het weekeinde met een maximum van één bezoeker per patiënt. Kinderen onder de 18 worden evenmin toegelaten, tenzij dit vooraf is overeengekomen met het afdelingshoofd. Toegang is alleen mogelijk via de parkeergarage.

In sommige gevallen, zoals wanneer patiënten ernstig ziek zijn, zullen we uiteraard ons best doen om aan uw bezoekbehoeften te voldoen. We willen u bedanken voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak. Op de website van de overheid kunt u zich vertrouwd maken met de symptomen en risicofactoren van het coronavirus https://gobiernu.cw/corona-virus-anunsionan-publiko/Information

Bron: Persbericht Curaçao Medical Center