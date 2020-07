PB | Persconferentie Staatssecretaris Knops

Met samenvatting landspakketten Curacao, Sint Maarten en Aruba

Staatssecretaris Raymond Knops gaat in op mediavragen over de ontwikkelingen in het Caribisch deel van het koninkrijk rondom COVID-19 op vrijdag 10 juli 2020 om 9:30u (Caribische tijd).

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING TRUST en ONLINE GOKSECTOR GEHIGHLIGHTED.

