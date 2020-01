PB | Premier Wever Croes: goede vergadering met minister Knops

Premier Evelyn Wever-Croes kijkt terug naar een goede vergadering met Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Wij hebben de onderwerpen besproken die van wederzijds belang zijn. Voor wat betreft de openbare financiën, hebben wij in 2019 bewezen dat we ons aan de afspraken houden.

Voor 2020 is er voor het eerst in tijden een begrotingsoverschot, en is de staatsschuld is inmiddels gedaald tot 75%. Dit is nog steeds hoog, en baart zorgen.

“Wij zijn er nog niet maar we hebben belangrijke stappen gemaakt in de positieve richting naar duurzame overheidsfinanciën. Wij blijven toegewijd aan het behalen van de afgesproken normen” aldus de premier.

Daarna heeft de premier minister Knops vergezeld bij een bezoek bij Fundacion Hende Muher den Dificultad alwaar de Minister kon zien hoe de stichting zich inzet voor mishandelde vrouwen. Dankzij de financiële steun van Nederland zal de opvangcapaciteit van 5 vergroot worden naar 11 kamers.

“Ik ben trots op het werk dat de stichting verricht. De directeur Suzy Kock en coördinator Magaly Maduro hebben veel informatie verstrekt en hebben al onze vragen beantwoord”.

Daarna heeft de delegatie een bezoek afgelegd aan Imsan, en de Premier en Minister konden de recent verbouwde ruimtes kunnen zien, waaronder de operatiekamer en de kamer voor radiotherapie.

“Ik ben onder de indruk van de investeringen Imsan en de visie die de directeur dr. Joel Raijnherf uiteen heeft gezet. Imsan zal zeker bijdragen aan de verdere verbetering van de gezondheidszorg”, aldus de premier.

Ook minister Knops heeft tijdens de persconferentie aangegeven tevreden te zijn over de stappen die Kabinet Wever-Croes neemt om Aruba terug te krijgen op het pad van duurzame overheidsfinanciën, en over de goede relatie tussen Aruba en Nederland.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes