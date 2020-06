PB | Reactie Minister OWCS op onduidelijkheid rond de inactiviteitstelling oud-minister Alcalá-Wallé

WILLEMSTAD — Met ingang van 27 januari 2020 heeft mevrouw Marilyn Alcalá-Wallé als Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) haar ontslag ingediend, nadat het Openbaar Ministerie had aangegeven een strafrechtelijk onderzoek in te lassen.

Naar aanleiding van het lopend onderzoek is mevrouw Alcalá-Wallé vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden voor drie (3) maanden verleend.

Mevr. M. Alcalá-Wallé is al 30 jaar ambtenaar en was voorheen werkzaam bij o.a. het Ministerie van OWCS en Ministerie van Algemene Zaken. Per 28 april zou mevrouw Alcalá Wallé in activiteit hersteld worden als Beleidsmedewerker bij het ministerie van OWCS.

Echter vanwege het nog niet afronden van het strafrechtelijk onderzoek is in afwachting hiervan, conform beleid van de overheid in dit soort gevallen, op grond van artikel 46 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) voor een duur van drie (3) maanden de toegang tot het ministerie van OWCS ontzegd.

Mevrouw Alcalá-Wallé was recentelijk met toestemming op het Ministerie voor een persoonlijke bespreking met de Secretaris Generaal van OWCS over de komende periode.

Bron: persbericht Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport