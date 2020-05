PB | RMR keurt tweede zachte lening Aruba goed

ORANJESTAD – De Rijksministerraad (RMR) keurde op 1 mei j.l. de tweede zachte lening voor Aruba goed, en wel voor 49.4 miljoen florin. Hiermee toont de Koninkrijks regering aan solidair te zijn met bevolking van Aruba te midden de ergste crisis van het eiland.

Door het uitvallen van het toerisme zijn de overheidsinkomsten in één slag met 80% gedaald, terwijl de kosten juist toenemen met name om de gezondheidseffecten en de economische effecten van de corona crisis te kunnen bestrijden. Het betreft een bulletlening die na twee jaar terugbetaald moet worden. De Minister President van Aruba, Evelyn Wever-Croes is zeer dankbaar en erkentelijk hiervoor.

LOONSUBSIDIE REGELING

Deze lening is bestemd voor de loonsubsidie regeling, een subsidie regeling aan werkgevers om het salaris van de werknemer door te kunnen betalen. Door de corona crisis dreigen 37 duizend werknemers hun baan te verliezen, en met deze regeling wordt geprobeerd om baanbehoud zoveel mogelijk te verzekeren bij bedrijven die meer dan 25% van de omzet hebben verloren. De werkgevers die hiervoor in aanmerking zullen komen ontvangen binnenkort een email van de SVB om zich in te schrijven.

LIQUIDITEITS STEUN

Aruba heeft ook een verzoek ingediend voor liquiditeitsteun. Dit verzoek wordt op 15 mei as behandeld in de RMR. Om in aanmerking te kunnen komen voor liquiditeitsteun heeft Aruba zelf maatregelen moeten nemen. De Premier heeft vorige week besloten tot inkorting van salarissen van overheids personeel met totaal 12.6%, en ministers en directeuren van overheidsentiteiten met 20%.

Daarnaast wordt, in de geest van de Balkenende- norm, een WEVER-CROES-norm geintroduceerd om de topinkomens te normeren. Onlangs hebben de Statenleden aangegeven bereid te zijn om 25% in te leveren, hetgeen toe te juichen is. Deze wet wordt naar alle waarschijnlijkheid volgende week behandeld.

De beslissing om in te korten in salarissen was niet eenvoudig te nemen maar moest genomen worden, aldus de Premier. Zij heeft toch getracht om tot overeenstemming te komen met de vakbonden, en heeft enkele keren met hun vergaderd. Echter, de vakbonden konden het onderling niet eens worden. Elke vakbond had andere eisen op tafel gelegd.

De premier gaf aan dat er nogal wat eisen op tafel zijn gelegd, en dat zij deze eisen allemaal serieus neemt en meer tijd nodig heeft om daarop in te gaan. Echter, een beslissing om in te korten op salarissen kon niet langer op zich laten wachten, omdat het lot van 37 duizend werknemers daarvan afhing. Bovendien heeft de premier benadrukt dat zij anders het salaris van het overheidspersoneel over enkele maanden niet kon garanderen, en nam zelf de beslissing. Deze beslissing werd door de vakbonden niet op prijs gesteld en een drietal vakbonden hebben zich daarover geklaagd in een brief aan Staatssecretaris Raymond Knops. Het merendeel van de bevolking van Aruba begrijpt de beslissing wel en steunt de beslissing.

“We zijn in de ergste crisis die Aruba ooit heeft gekend, en in tijden van crisis kun je niet eindeloos blijven onderhandelen. Ik bekleed deze functie om te regeren en regeren betekent beslissingen te nemen, en dat heb ik ook gedaan. Ik verzoek iedereen dringend om deze beslissing te respecteren”, aldus de premier van Aruba Evelyn Wever-Croes.

Bron: Kabinet Wever Croes