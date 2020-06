PCR-test dure grap | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Wie binnenkort vanuit Nederland naar Curaçao of Bonaire vliegt, moet in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring en een negatief Covid-19-testresultaat. Zo’n test blijkt een dure grap.

Inwoners van Nederland met symptomen die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen zich gratis laten testen bij de GGD. Maar wie geen klachten heeft kan van dat aanbod geen gebruik maken. ,,De GGD test niet in het kader van reizen, zij geven ook geen verklaringen af”, meldt reisbrancheorganisatie ANVR op de website.

,,Hiervoor moet je bij een particulier gezondheidscentrum zijn. Een commerciële test bij een erkend lab kost 150 à 200 euro.” De organisatie doet geen aanbevelingen voor een specifiek centrum. Even zoeken op internet levert direct resultaat. Reiskliniek Vaccinatiecentrum.nl bijvoorbeeld, is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering en heeft locaties in vier steden.

Een Covid-19 PCR-test kost 137,95 euro. Het Coronalab.eu is naar eigen zeggen door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘gevalideerd voor Sars-CoV-2-diagnostiek’. De organisatie vermeldt op de website niet hoeveel de test kost, maar schrijft wel dat de test met een medische verklaring ‘niet ouder dan drie dagen’ mag zijn en ook moet worden afgenomen bij kinderen vanaf 1 jaar. ,,De uitslag volgt dezelfde dag.”

Ook luchtvaartmaatschappij KLM verzorgt PCR-testen voor reizigers, maar ‘uitsluitend voor personen die niet onder het Nederlandse testbeleid vallen en zonder gezondheidsklachten of symptomen van Covid-19’. Iedereen is welkom bij KLM Health Services, ‘ongeacht met welke vliegtuigmaatschappij of welk vervoersmiddel je reist’. Voor het afnemen van de PCR-test op de locaties in Den Haag of bij Schiphol brengt KLM 179 euro in rekening. De uitslag volgt na 24 tot 32 uur.

Reisorganisatie TUI meldde gisteren niet meer dan dat ‘toeristen maximaal 72 uur voor aankomst een Covid-19-test (PCR)’ met een negatief resultaat moeten hebben. TUI zal mogelijk nog vandaag ‘in een persbericht alle details over de herstart van de vliegoperatie bekendmaken’, laat Sebastiaan de Vries, hoofd TUI Dutch Caribbean, weten. Touroperator Corendon lijkt vooralsnog het meest voordelige alternatief.

Corendon biedt de PCR-test zelfs helemaal gratis aan voor haar klanten die naar Curaçao of Bonaire reizen, zo is gisteren naar buiten gebracht. Maar ook mensen die met een andere maatschappij vliegen krijgen een mooi aanbod met een tarief van 89,50 euro per persoon, inclusief de gezondheidsverklaring. Corendon werkt daarvoor samen met laboratoria ‘op een groot aantal locaties in Nederland’ van koepelorganisatie HetHuisartslab.com.

,,Deze laboratoria zijn door het RIVM goedgekeurd en ook de autoriteiten van Curaçao en Bonaire hebben hun goedkeuring gegeven op de gezondheidsverklaring die je na de test ontvangt”, schrijft Corendon op de website. Reizigers naar Curaçao en Bonaire moeten zich twee dagen voor vertrek laten testen.

,,Word je vandaag getest, dan ontvang je morgen de uitslag en gezondheidsverklaring.”

Corendon bouwt een hotel op Curaçao met 800 kamers dat in april open had moeten gaan met de eerste 300 kamers. De organisatie geeft uitvoerig informatie over het beleid van de eilanden om een gezondheidsverklaring en negatief Covid-19-testresultaat te eisen.

,,De reden hiervoor is dat beide eilanden tot nu toe in staat waren het aantal besmettingen tot een minimum te beperken. Door alle inkomende reizigers te laten testen, is de kans op verspreiding op beide eilanden zo klein mogelijk. Curaçao accepteert in de maand juli slechts 10.000 vakantiegangers. Niet alleen voor de eilandbewoners, maar ook voor jou een geruststellende gedachte als je hier vakantie viert”, zo is te lezen op de website.

Luchtvaartmaatschappij KLM legt nog eens uit wat de PCR-test inhoudt: er wordt bekeken of er genetisch materiaal (RNA) van het coronavirus in de neus- of keelholte zit. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. De uitslag geeft geen garantie, benadrukt de vliegmaatschappij.

,,Het kan zijn dat je nog in de incubatietijd zit en het virus nog niet aangetoond kan worden, óf je wordt besmet in de periode tussen de testafname en je reis. Er is geen bewezen geldigheid te verbinden aan de uitslag.”

