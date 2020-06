Plunderaars Saliña direct opgepakt | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Saliña was gisteren eind van de middag het toneel van een poging tot plundering, waarbij de daders vrijwel direct – vrijwel op heterdaad – werden opgepakt.

Onder andere de elektronicawinkel Multitronics – die in verband met de onrust in de binnenstad uit voorzorg al om 14.30 uur de deuren had gesloten – was het mikpunt van de jonge dieven.

De arrestanten hebben niets te maken met de manifestatie, maar hebben zichtbaar geprobeerd misbruik te maken van het feit dat het politiekorps op dat moment alle aandacht elders had gericht. Daarin hadden ze zich vergist en de daders werden alsnog in de kraag gegrepen. De politie was namelijk snel ter plekke en arresteerden zeker een achttal jonge mannen en ook een vrouw.

Mogelijk zijn het er meer. In hun nabijheid lagen doosjes met nieuwe mobiele telefoons, die zij waarschijnlijk hadden buitgemaakt. De arrestanten lagen geboeid met hun gezicht naar de grond gericht. De agenten hadden de situatie snel onder controle. In de nabijheid stond een busje met daarin diverse leden van de Mobiele Eenheid (ME), maar die hoefden niet in actie te komen.

Iets verderop in Saliña was er op hetzelfde moment een samenscholing van manifestanten die zich op de hoofdweg ter hoogte van het partijgebouw van regeringspartij PAR hadden verzameld. Daarbij werd een deel van de openbare weg geblokkeerd.

Manifestatieleider Lon Mutueel, die vorige week ook betrokken was bij de ongeoorloofde bezetting van de Julianabrug, gaf aan dat PAR-premier Eugene Rhuggenaath heeft aangetoond ‘het niet te kunnen’, dat hij z’n ontslag moet indienen en dat er direct nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Bij het partijgebouw was echter niemand aanwezig en daar bleef het verder bij.

Mutueel gaf toe dat wat als een pacifistische manifestatie begon uit de hand was gelopen en dat de organisatoren ‘het zelf niet meer onder controle hadden’. Hij wijt dit echter aan het optreden van de politie.

,,We zijn echt boos over wat er met ons eiland gebeurt.” Het valt sowieso op dat vooral veel jongeren, twintigers en begin dertigers meedoen en zich ook schuldig maken aan gewelddadigheden.

