Premier: Ik weet wat er leeft | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Uitgelokt door een van de aanwezige journalisten heeft Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens de speciaal ingelaste persconferentie met klem aangegeven dat hij wel degelijk weet wat er leeft in de samenleving.

,,Daarom sta ik hier, ik sta open om te luisteren. De oorzaak van de uit de hand gelopen protesten komt door de al lange tijd heersende problemen. Die zijn niet van vandaag, maar bestaan al langer en zijn verslechterd door onder andere de situatie in Venezuela en corona. De regering staat voor samenwerken aan het oplossen van deze problemen.

Ik richt me op vooruitgang. Daar heb ik het vandaag in het vierlandenoverleg en in aanwezigheid van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops ook over gehad. We moeten wel een manier vinden om samen te werken in het Koninkrijk. Geld moet niet alleen naar onze begroting, maar ook direct terechtkomen bij de behoeftigen. We moeten ons her-focussen en de plannen aanpassen.

Als ik het heb over het investeringsklimaat, hotels, logistiek en macro-economische ontwikkelingen, deviezen, inkomsten van de overheid of werkgelegenheid, dan bereikt dit misschien niet de mensen die nu in directe nood verkeren, dat begrijp ik, maar dat is wel waar het om draait.”

De premier geeft aan dat er ook vanuit de samenleving verschillende initiatieven komen om de samenwerking te verbeteren. Zo heeft de Raad van Kerken zich opgeworpen als bemiddelaar en heeft het bedrijfsleven de handen ineengeslagen en met vrijwilligers de stad weer helemaal opgeruimd.

Bron: Antilliaans Dagblad