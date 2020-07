Premiers met spoed naar Nederland | Antilliaans Dagblad

• Coalitie en oppositie Curaçao, Aruba en Sint Maarten tegen plan-Knops

• Rhuggenaath: Akkoord moet realistisch zijn en daadwerkelijk bijdragen

Willemstad – De premiers Eugene Rhuggenaath van Curaçao en Evelyn Wever-Croes van Aruba zijn gisteren in verband met de Rijksministerraad, die morgen – vrijdag 10 juli – plaatsvindt, naar Nederland vertrokken.

Tijdens deze vergadering zal het nieuwe en uitgebreide voorwaardenpakket voor de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) in ruil voor verdere financiële noodsteun tijdens de coronacrisis, worden behandeld.

De regeringsleiders van de drie landen hadden dinsdag al laten weten niet in te zullen stemmen met de nieuwe voorwaarden van Nederland; een Consensusrijkswet ‘Caribische Hervormingsentiteit’ waarmee een deel van de autonome aangelegenheden zullen moeten worden opgegeven.

Daarom zijn twee van de drie premiers gisteren met spoed naar Nederland vertrokken. Rhuggenaath stelt dat het een uiterst belangrijke reis is en dat in Nederland kan worden gesproken over ‘mogelijke duurzame oplossingen ten behoeve van de Curaçaose bevolking’.

De gesprekken die de premier van Curaçao in Nederland gaat voeren, zijn vanuit de gedachte ‘ dat de landen samen tot een akkoord moeten komen, dat ten eerste realistisch is en daadwerkelijk bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van Curaçao, maar dat ook de waardevolle relatie tussen de landen blijft versterken’ , zo werd gisteren in een persverklaring bekendgemaakt. Rhuggenaath keert zondag 12 juli terug. Gedurende zijn afwezigheid fungeert minister Steven Martina als vicepremier.

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, lijkt zich niet aan te (kunnen) sluiten bij de andere premiers. Hier werd gisteravond in de Staten van Sint Maarten wel nadrukkelijk op aangedrongen, maar het was niet duidelijk of Jacobs hier nog gehoor aan kan geven. Het parlement in Philipsburg is het er samen en breed over eens dat het jongste Nederlandse plan niet aanvaard kan worden.

Op Curaçao hebben de Staten voor vanochtend een vergadering opgeroepen, waarbij met zowel vicepremier Martina als minister Kenneth Gijsbertha van Financiën zal worden gesproken over de recente verklaringen van de Nederlandse premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties over de voorwaarden van Nederland in ruil voor een derde tranche noodzakelijke liquiditeitssteun. De coalitie en oppositie lijken vooralsnog op één lijn te zitten en tegen de door Nederland gestelde aanvullende condities te zijn. Dit blijkt uit uitlatingen van Stephen Walroud van de grootste regeringspartij PAR en Gilmar ‘Pik’ Pisas van oppositiepartij MFK.

Ook op Aruba bestaat politieke eensgezindheid. Alle fracties zijn het oneens met het pakket dat door de regering in Den Haag maandag werd voorgeschoteld en waarover morgen in de Rijksministerraad wordt vergaderd. Dat geldt voor MEP, AVP, POR en RED, maar zelfs buitenparlementaire partijen steunen het ‘nee’ van Wever-Croes.

Daarmee is er een impasse in het Koninkrijk: drie van de vier landen zijn het hartgrondig oneens met het vierde land, Nederland, waar ze echter voor dringende financiële hulp direct afhankelijk van zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad