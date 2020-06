RD | Rutte: Curaçao moet net als Spanje en Italië hervormen

Curaçao moet net als Italië en Spanje hervormen, zei minister-president Mark Rutte vrijdag. Het eiland heeft het economisch heel moeilijk door de coronacrisis en sinds twee dagen zijn er rellen. Rutte zei „bezorgd” te zijn over de situatie.

Het kabinet helpt Curaçao met tientallen miljoenen om de coronatijd door te komen, maar eist in ruil hervormingen. „Wij vragen geen bezuinigingen”, aldus Rutte. Het moet er volgens hem toe leiden dat het land bij een volgende crisis zelf de broek kan ophouden.

Volgens de premier is de situatie vergelijkbaar met die in de Europese Unie. „Curaçao is net een kopie van Spanje of Italië.” Nederland vindt dat de EU alleen miljarden via een noodfonds kan investeren in de door corona zwaar getroffen Zuid-Europese landen als zij hervormingen doorvoeren.

Ook verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) benadrukt dat Curaçao maatregelen moeten nemen om het huishoudboekje op orde te brengen. Dan wil het kabinet helpen. Curaçao moet onder meer de belastinginning verbeteren en overheidsbedrijven doorlichten.

De rellen op Curaçao braken twee dagen geleden uit na een protest van vuilnismannen omdat gesneden wordt in hun arbeidsvoorwaarden. Die korting voor ambtenaren is onderdeel van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor leningen die zijn gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De afgelopen twee nachten was het erg onrustig op het eiland. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Tientallen mensen zijn opgepakt en er is een avondklok ingesteld. Volgens Knops is er geen beroep gedaan op de Nederlandse mariniers op het eiland om bijstand te verlenen bij het handhaven van de orde.

Bron: Reformatorisch Dagblad van 26 juni 2020