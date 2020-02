Rechtspraak | Veroordeling leidsman geloofsgemeenschap in Curaçao wegens seksueel misbruik blijft in stand

De veroordeling van een oud-leider van een geloofsgemeenschap in Curaçao tot onder meer 14 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van zeven jonge vrouwelijke leden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak

De verdachte was de oprichter en de organisatorisch en geestelijk leidsman van de geloofsgemeenschap Rains of the Blessings for All Nations Messianic Community Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vond bewezen dat de man drie tienermeisjes en vier jongvolwassenen seksueel heeft misbruikt in de periode 2006 tot en met 2016. Het jongste slachtoffer was nog maar twaalf jaar oud toen het misbruik begon. De meisjes en jonge vrouwen waren allen lid van de geloofsgemeenschap. Het misbruik varieerde van een enkele ongeoorloofde lichamelijke aanraking tot en met verkrachting. Het Hof veroordeelde de verdachte tot 14 jaar gevangenisstraf. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod opgelegd voor de maximale duur van 19 jaar. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatieklachten

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de beslissing van het Hof te vernietigen. Hij is onder meer van mening dat er voor een aantal feiten onvoldoende bewijs is omdat het door het Hof gebruikte bewijs niet voldoet aan het wettelijk bewijsminimum. Ook zou bij een deel van de strafbare feiten geen sprake zijn geweest van ontucht. Daarnaast wordt geklaagd over de hoogte van de opgelegde straf die onvoldoende zou zijn gemotiveerd.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen. De Hoge Raad heeft de cassatieklachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling definitief.

Bron: Rechtspraak

Naschrift KKC