‘Regering moet opstappen’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Punda en Otrobanda waren gisteren het decor van rellen, vernielingen en plunderingen. Dit alles door een uit de hand gelopen manifestatie, die vreedzaam begon bij Post 5, maar uiteindelijk bij Fort Amsterdam escaleerde, nadat de hekken werden geforceerd en de menigte vervolgens op het plein werd verjaagd met traangas.

Tijdens de wandeling van Post 5 naar het regeringscentrum riepen betogers dat het kabinet beter kan opstappen. Hun doel was ook om in Fòrti minister-president Rhuggenaath te vragen zijn ontslag in te dienen bij de gouverneur.

De dag begon met een vergadering bij de ambtenarenbond Abvo, waar circa 300 werknemers van verschillende overheids-nv’s en -stichtingen bij elkaar kwamen om te praten over het verzoek van de regering om – conform de harde voorwaarde van Nederland in ruil voor financiële steun tijdens de coronacrisis – een plan in te dienen over hoe er 12,5 procent gekort kan worden op het arbeidsvoorwaardenpakket.

Toen een genodigde jurist een en ander kwam uitleggen, wilde niemand meer luisteren en verlieten de aanwezigen boos de zaal. Er was toen net een stemming geweest over het wel of niet accepteren van de korting van 12,5 procent. Uiteindelijk stemden 269 aanwezigen ‘nee’

Ondertussen had zich een groep verzameld bij Post 5 onder leiding van Lon Mutueel, die eerder onder de naam ‘Mi ke mi pais bèk’ had geprotesteerd. Hij riep iedereen op zich te verzamelen bij Post 5. Daar sloten zich al gauw werknemers van Selikor bij aan en later, naar verluidt, onder andere ook van Aqualectra en de raffinaderij.

Kennedy Vrutaal van de Asosiashon di Curaçao Heavy Equipment was daar aanwezig en stelde zich op als een vaderfiguur: ,,Deze jongeren willen hun stem laten horen. Er moet naar hen geluisterd worden, zij moeten serieus genomen worden. Ze hebben hun eerdere protest niet goed aangepakt, maar ik ben hier om hen te begeleiden en hen te leren hoe protesteren ook op een vreedzame manier kan verlopen.”

Ook Mutueel zelf verklaarde tegenover TVDirect dat hij niet uit was op confrontatie of agressie. Hij eiste wel dat minister-president Rhuggenaath zou komen om naar de groep te luisteren. Rhuggenaath, die op dat moment in de ministerraad zat, wilde met de vertegenwoordigers van de groep praten. Dit werd door de groep niet geaccepteerd, waarop een mars begon, die via Biesheuvel en de Schottegatweg Oost uiteindelijk bij Fòrti eindigde. De groep werd tijdens de wandeling ondertussen alsmaar groter en er was geen sprake meer van één leider.

Aangekomen in Punda waren de hekken van het Fort gesloten. Deze werden al gauw geforceerd door de aanwezigen. Binnen stond het Riot Team klaar voor de deuren van de ministerraad, gemaskerd en beschermd met schilden. Tussen de mensenmassa zijn op de televisiebeelden duidelijk Statenleden van de oppositie te zien, onder andere Gilmar Pisas (MFK) en Amparo dos Santos (KdNT).

De menigte werd uiteindelijk uit elkaar gedreven met traangas. Daarna liep het in Punda uit de hand. Bij de Ronde Markt werd een politiewagen omgeduwd en in brand gestoken. Onderweg daar naartoe werd alles omgegooid, waaronder plantenbakken en vuilnisbakken op de Handelskade. Twee winkels moesten het bekopen met kapotgeslagen winkelruiten. Nadat de situatie in Punda onder controle leek, werd het even later weer onrustig in Otrobanda. Daar werden winkels geplunderd en onder meer telefoons en witgoed meegenomen.

De oproep van ene Encho Henrique op TVDirect wordt bewaarheid als hij zegt: ,,Het wordt vanmiddag een ‘lockdown’.” Verschillende winkels over het hele eiland besluiten hun deuren te sluiten. ABC Busbedrijf kondigt aan niet meer te rijden en pinautomaten worden geblokkeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad