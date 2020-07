Rhuggenaath: We kunnen het wel | Antilliaans Dagblad

Willemstad – ‘We kunnen het wel’, was de boodschap van Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in zijn toespraak op de Dag van de Vlag gisteren.

Op deze dag wordt de eenheid van een land herdacht en die eenheid is er, ‘als we de dingen maar samen doen’, ‘eenheid maakt macht’. ,,We zijn een sterk volk en we weten hoe er samengewerkt kan worden. We hoeven niet ver terug in de tijd om aan te tonen hoe we met goede samenwerking grote dingen kunnen bereiken.

Door enkele maanden geleden massaal de instructies te volgen tegen het verspreiden van het coronavirus, is het gelukt om dit virus buiten de deur te houden. De voorgeschreven regels werden gerespecteerd waardoor we geen geliefden hebben hoeven verliezen aan het virus. We stonden samen sterk, als een familie. Inwoners hebben de krachten gebundeld en gezorgd dat de mensen die hun werk verloren voorzien werden van voedselpakketten. Een grote groep ambtenaren heeft dag en nacht gewerkt om de risico’s van het virus tegen te gaan. Zo moeten we blijven samenwerken.

Wat ons bindt is de liefde voor Curaçao. Een Curaçao dat de laatste tijd met vele uitdagingen te maken heeft die we niet hebben kunnen voorzien. Maar, nogmaals, als we samenwerken kunnen we veel bereiken, het leven dragelijker maken en ons land vooruithelpen”, aldus Rhuggenaath.

En dit voorbeeld van samenwerken moet volgens hem doorwerken in de jeugd. Immers: ,,Wat we vandaag zaaien, wordt morgen geoogst. Als we kwaad zaaien in de harten van onze kinderen, dan kunnen we kwaad terugverwachten. Als we liefde en discipline planten, dan krijgen we liefde, toewijding en hard werken daarvoor terug. Onze kinderen moeten gewaardeerd worden en moeten deel worden van ons leven, net als de vlag.”

Want, zo legt de premier uit, de vlag is ontworpen door Martin den Dulk, toen hij twintig jaar was, met voor ogen dat een kind de vlag moet kunnen tekenen. Daarmee heeft hij het belang van kinderen aangeven.

Het is dit jaar 59 jaar geleden dat de eerste eigen Eilandsraadvergadering plaatsvond, en 23 jaar later werd door het Bestuurscollege 2 juli uitgeroepen tot Nationale Dag van het Volkslied en de Vlag. Het is nu 36 jaar geleden dat de eerste Curaçaose vlag gehesen werd op het Brionplein.

De symboliek van de kleuren wordt door de minister-president nog eens beschreven: het blauw van de lucht en het water, het geel van de zon, maar ook van het warme en vrolijke karakter van de bevolking. De sterren hebben vijf punten van de vijf continenten waaruit de bevolking is opgebouwd en het wit van de sterren staat voor het geluk dat mensen naar het eiland gebracht heeft.

Bron: Antilliaans Dagblad