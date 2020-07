‘Rijkswet loskoppelen’ | Antilliaans Dagblad

Rhuggenaath: Wel steun, dan verder praten

Willemstad – De uitbetaling van een derde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao zou moeten worden losgekoppeld van de voorwaarde voor het instellen van een Caribische Hervormingsentiteit via een Rijkswet. Dat is in lijn met het advies van het College financieel toezicht (Cft).

Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren gezegd in een uitzending van het Nederlandse televisieprogramma Nieuwsuur op npo. Rhuggenaath reageerde op de vraag van anchorvrouw Mariëlle Tweebeke wat dan zijn alternatief is als Curaçao beslist om vandaag niet akkoord te gaan met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij het derde deel van een noodlening. ,,Het alternatief is om de derde tranche los te koppelen van de Rijkswet en de entiteit”, gaf Rhuggenaath als antwoord. ,,Dat is ook conform het advies van het Cft dat zegt dat Curaçao voor twee maanden steun kan krijgen.” De Curaçaose premier benadrukte dat zijn land ‘dringend geld nodig heeft’, maar dat hij niet zonder enig overleg en afstemming met zijn parlement kan instemmen met het pakket van honderden pagina’s.

Rhuggenaath vraagt ruimte voor overleg en onderhandelingen. ,,Als de lening door kan gaan, kunnen we verder praten over hoe we die langdurige samenwerking vorm geven.” Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben afgelopen maandag alle drie een pakket met voorwaarden ontvangen. Vandaag moeten de landen instemmen en tekenen om aanspraak te kunnen maken op de financiële steun die Nederland heeft toegezegd voor de maanden juli, augustus en september. De Curaçaose premier en zijn Arubaanse collega Evelyn Wever-Croes zijn in Nederland en wonen vandaag de Rijksministerraad in Den Haag bij waar de steun aan de drie landen van het Koninkrijk op de agenda staat. De premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt gevraagd een overeenkomst te tekenen waarmee zij akkoord gaan met het uitvoeren van de landspakketten die zij ieder hebben ontvangen, zo blijkt uit het uitgelekte document dat in handen is van het Antilliaans Dagblad. De overeenkomst treedt de dag na ondertekening in werking en eindigt op 31 december 2027.

In de uitzending van Nieuwsuur zegt Rhuggenaath dankbaar te zijn voor de hulp die Nederland aanbiedt en voor ‘de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan’, niet alleen met financiering, maar ook met de inzet van deskundigen. ,,Want wij hebben niet genoeg uitvoeringskracht en denkcapaciteit om in een sneller tempo hervormingen in te voeren.” Maar het grote pijnpunt zijn de voorwaarden die zijn verbonden aan de geldlening. Rhuggenaath: ,,Die gaan te ver. Twee weken geleden hebben we een toelichting op hoofdlijnen ontvangen en afgelopen maandag kregen we het pakket documenten. Met dat hele pakket moeten we nu, een paar dagen later, instemmen, zonder ons parlement, de volksvertegenwoordiging, te kunnen raadplegen, anders komt er geen geld. Zo gaan we niet met elkaar om in het Koninkrijk!” Hij denkt nog altijd dat het mogelijk is er uit te komen met Nederland. ,,Al hebben we meningsverschillen, we moeten in gesprek blijven. Daarvoor ben ik hier ook, voor die relatie. We zijn met vier landen in het Koninkrijk.”

Bron: Antilliaans Dagblad