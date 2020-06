Rol Aruba bij coup Venezuela onderzocht

Van onze correspondent

Oranjestad – Minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken heeft geen informatie over betrokkenheid van Aruba bij een vermeende couppoging in Venezuela.





Dat zei de bewindsman op vragen vanuit de Tweede Kamer. Kamerlid Sadet Karabulut (SP) vroeg naar de geruchten van een couppoging in Venezuela.

,,Daarover hebben wij alleen mediaberichten en een geluid vanuit Venezuela dat er mogelijk betrokkenheid zou zijn vanaf Aruba. Wij hebben geen informatie over betrokkenheid vanuit Aruba, maar hebben gevraagd aan Venezuela om daar verdere informatie over te geven. Als die er is, zullen wij daar heel serieus naar kijken”, aldus Blok.

Begin mei berichtte de Venezolaanse regering dat een kleine groep commando’s was opgepakt die van plan zouden zijn geweest het regime van president Maduro omver te werpen. De mannen waren over zee gekomen. . Volgens Venezuela zou Aruba een rol hebben gespeeld bij deze couppoging van Amerikaanse huurlingen tegen het regime van president Maduro. Ze zouden Aruba als uitvalbasis hebben gebruikt, aldus Maduro. Aruba onderzoekt de zaak, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes, destijds. Ze zei de zaak heel serieus te nemen, maar heeft blijkbaar geen contact opgenomen met Blok over de kwestie.