RTL | Deze mensen zijn genezen van het coronavirus en doen nu hun verhaal

Marjolein, Jean-Louis, Mariesja en Harrie kregen de afgelopen weken allemaal hetzelfde te horen: je bent positief getest op het coronavirus. Maar ze beleefden het ziekteproces ieder op een andere manier. Nu ze allemaal weer beter zijn, doen ze hun verhaal aan RTL Nieuws.

Marjolein is nog herstellende: ‘Ik was in een gevecht met iets dat heel krachtig was’

Ze was aan het trainen voor een marathon, was dus topfit en had nog nooit in haar leven een echte griep te pakken gehad. Tot Covid-19 voorbij kwam. Marjolein Delahaye (42) uit Leusden liep het coronavirus vermoedelijk op tijdens een vakantie in Rome. “Toen ik me daarna niet lekker voelde, nam ik contact op met de GGD. Aanvankelijk vonden ze een test niet nodig, Rome was toen nog geen risicogebied. Even later heb ik contact gezocht met het RIVM. Zij waren het met me eens dat een test wél nodig was. Die kreeg ik en toen bleek ik inderdaad besmet te zijn.”

Marjolein had anderhalve week koorts, keelpijn, hoofdpijn en een broeierig gevoel in haar luchtwegen. Daarnaast verloor ze haar reukvermogen. “Dat was heel bijzonder, je hebt geen idee hoe bizar het is om niets te ruiken.”

Gelukkig is Marjolein nu weer aan de betere hand, maar ze is nog wel aan het herstellen. “Ik heb nog nooit zo sterk het gevoel gehad dat ik in gevecht was met iets dat echt heel krachtig is. Ik ben nu ook nog behoorlijk moe.” Ze vindt het ‘onbegrijpelijk, intens dom en erg pijnlijk’ om te zien dat er nog zo veel mensen buiten op straat lopen en doen alsof het virus niet bestaat.

Jean-Louis net ontslagen uit het ziekenhuis: ‘Het gaat stapje voor stapje beter’

Jean-Louis de Bont (57) uit Uden voelde zich al weken niet lekker. “Maar in het weekend van 1 maart kreeg ik echt hoge koorts.” In de media werd er toen al volop geschreven over het coronavirus, maar Jean-Louis was niet in een coronagebied geweest. Toch ging hij voor de zekerheid de volgende dag naar de huisarts. Daar werd hem gezegd dat hij twee weken thuis moest uitzieken. Als het daarna nog niet over zou zijn, moest hij terugkomen.

“Donderdag 5 maart kreeg ik extreem hoge koorts, zo’n 39,5 graden. ‘s Avonds ben ik daarom naar de huisartsenpost gegaan. Ik werd direct opgenomen in het Bernhoven Ziekenhuis en ben voor allerlei dingen getest. Zaterdag kwam het verlossende woord: je hebt corona.”

Hoeveel Nederlanders zijn al genezen?

Het RIVM kan op die vraag geen antwoord geven. Zij houden namelijk niet bij hoeveel Nederlanders weer genezen zijn van het coronavirus, omdat dit niet verplicht is om aan het RIVM te melden.

In andere landen zijn die cijfers wel bekend. Zo zijn er in de provincie Hubei, waar de crisis begon, al ruim 60.000 mensen genezen. In Italië gaat het om ruim 7000 mensen, in Zuid-Korea 3500 mensen en in Spanje zijn ruim 3000 mensen weer beter.

Hoe Jean-Louis zich voelde? “Ik had hoge koorts, moest gigantisch veel hoesten, had last van zweetaanvallen. En na een paar dagen kwam daar misselijkheid en braken bij. De koorts liep op tot wel 40 graden.”

Na tien dagen voelde Jean-Louis zich weer íets beter. Hij moest het ziekenhuis vanwege ruimtegebrek daarom verlaten. “De eerste twee dagen waren thuis een ramp. Ik had nog veel last van koorts en zweetaanvallen. Ik heb zelfs nog een keer 112 gebeld. Maar nu ik een week thuis zit, voel ik me stapje voor stapje weer iets beter. Alles kost nog wel enorm veel moeite en ik heb nog geen energie in mijn lichaam, maar ik ben wel koortsvrij en kan weer gewoon eten.”

Mariesja en Harrie kregen corona op vakantie: ‘We zijn de thermometer gaan haten’

Na hun vakantie in het Oostenrijkse Ischgl, ruim twee weken geleden, hadden Mariesja (46) en haar man Harrie thuis in Zwijndrecht nog niet gelijk door dat er in hun lichamen een vervelend virus actief was. De vuile was werd nog even weggewerkt, boodschappen werden weer in huis gehaald. Het stel voelde zich aanvankelijk kiplekker. “Maar ‘s avonds kreeg een bericht in de groepsapp van onze skivakantie met de vraag hoe wij ons voelden. Gek, want ik voelde me inderdaad niet zo lekker worden. Ik kreeg koude rillingen en toen mijn man Harrie thuiskwam, controleerden we onze temperatuur. We hadden allebei zo’n 39 graden koorts, foute boel dus.”

Vanaf dat moment ging het steeds slechter met Mariesja en haar man. De temperatuur bleef oplopen, ze kregen flinke hoofdpijn, spierpijn en ze hadden geen idee dat hun matras zo veel vocht kon opnemen.

“De volgende dag belden wij de huisarts en binnen een mum van tijd stond de GGD op de stoep. We werden getest en we bleken het coronavirus te hebben.” Daar schrok het stel wel van. “Daar zaten we dan, twee coronapatiënten op de bank.”

Mariesja en haar man zijn flink ziek geweest. Maar na twee weken namen de klachten gelukkig wel af. Dit weekend zijn Mariesja en Harrie coronavrij verklaard.

“Maar eigenlijk voelt het virus net als een loterij. Eén van onze skivrienden ligt namelijk op dit moment aan de beademing in het ziekenhuis. En ik geloof niet dat hij er meer aan had kunnen doen dan dat wij hebben gedaan. Het gaat goed komen met hem hoor, maar wij hebben dus wel echt geluk gehad.”

Mariesja en haar man Harrie op skivakantie. Mariesja en haar man Harrie op skivakantie.

