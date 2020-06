RTL | Diepe crisis op Curaçao: ‘Ik zit al 4 maanden zonder inkomen’

Curaçao is op dit moment niet het vakantieparadijs zoals wij het kennen. Rellen, plunderingen en zelfs het regeringsgebouw dat bestormd wordt. Het eiland zit financieel helemaal aan de grond, met alle gevolgen van dien.

De situatie is te wijten aan een al jaren kwakkelende economie. Daarbovenop kwam ook nog eens de coronacrisis. De bewoners hebben geen werk, geen eten en geen spaargeld meer. De wanhoop is er dus groot, legt Joanna uit.

Geen toeristen

Willemstad woensdagavond 24 juni. Honderden betogers marcheren door de straten richting het parlementsgebouw. Joanna is één van de demonstranten.

Ze werkt als gids bij Joanna’s Local Tours & Lounge op Curaçao. Maar door de coronacrisis is er geen toerist meer om rond te leiden. En dus zit Joanna al maanden in onzekerheid: ”Vier maanden zit ik zonder inkomen. Vier maanden!”

Wat dat betekent, legt een demonstrerende vuilnisman uit die even later langsloopt. Hij laat emotioneel zijn grote boodschappentas zien. ”Kijk, mijn tas is leeg. Geen eten.”

Afhankelijk van voedselbank

Op Curaçao wonen zo’n 160.000 mensen. De helft daarvan is nu afhankelijk van de voedselbank. Een ongelofelijk groot aantal. Het eiland is erg afhankelijk van het toerisme.

Maar door de coronacrisis blijven die weg. Dat betekent geen geld voor Joanna, maar ook voor al die andere mensen die daar hun geld mee verdienen.

Woedende menigte bestormt kabinetsgebouw Curaçao.

Het eiland kan geld van de Nederlandse overheid lenen, maar dan moet de bezem door de huishouding. Wat voor politici, ambtenaren en bestuurders van staatsbedrijven betekent dat ze flink wat salaris moeten inleveren.

En het geld raakt snel op. De autoriteiten moeten noodgedwongen subsidies stopzetten. Bijvoorbeeld voor het vuilverwerkingsbedrijf Selikor. Vuilnismannen die daar werken, moeten nu al 12,5 procent salaris inleveren.

En Joanna? Zij valt als gids onder de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Dat betekent dat ze normaal gesproken loon krijgt doorbetaald. Maar niets is meer ‘normaal’ op Curaçao.

Betere tijden

Ook voor de NOW-regeling is er geen geld. En dus zit ook Joanna met lege handen: ”Elke keer zeggen ze dat je informatie krijgt. Maar het is nu al 4 maanden wachten en wachten.”

Wachten op betere tijden is het enige wat er voor haar en de andere bewoners van Curaçao op zit. Maar er gloort hoop aan de horizon: vanaf volgende week mogen er weer toeristen naar het eiland komen.

Bron: RTL Nieuws