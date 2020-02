RTL | Impeachment-proces nu alweer voorbij: Trump vrijgesproken

De stemming over de eerste aanklacht, die van machtsmisbruik, eindigde in 52 stemmen tegen en 48 stemmen voor. Senator Mitt Romney was de enige Republikein die voor stemde. Ook de tweede stemming, over het tegenwerken van het Amerikaanse Congres, eindigde in het voordeel van Trump (53-47).

Geen reden tot afzetten

De president was in december door het Huis van Afgevaardigden in staat van politieke beschuldiging gesteld. Trump zou zijn ambt hebben misbruikt en het onderzoek naar hem hebben tegengewerkt.

Maar de Republikeinse senatoren zien geen reden om Trump daarom af te zetten. Eerder al oordeelde een meerderheid in de Senaat dat er geen aanvullende getuigen zouden worden gehoord in het proces.