RTL | Iran wil Trump arresteren om dood generaal te wreken

De Iraanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Donald Trump. Ze beschuldigen de Amerikaanse president en 36 medeverdachten van moord en terrorisme. Het draait allemaal om de dood van een Iraanse topgeneraal door een Amerikaanse raketaanval, begin dit jaar.

Het was een enorme schok voor Iran, toen op 3 januari generaal Qassem Soleimani werd uitgeschakeld. Hij was het hoofd van een elite-eenheid binnen de Iraanse strijdkrachten. Verantwoordelijk voor geheime operaties buiten Iran, gericht tegen Amerika en zijn bondgenoten.

Olietankers

Zoals de aanvallen op olietankers in de Perzische Golf, waardoor vorig jaar een echte oorlogsdreiging ontstond. Onder meer Nederland stuurde oorlogsschepen om olietankers te kunnen beschermen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemde de uitschakeling van generaal Soleimani noodzakelijk, omdat er direct gevaar zou zijn voor Amerikaanse militairen en diplomaten. Met juridische argumenten werd omkleed dat het geen standrechtelijke executie was, want dat is immers verboden in het internationaal recht.

Moord en terrorisme

Iran denkt daar natuurlijk heel anders over, zoals blijkt uit het arrestatiebevel van vandaag. De Iraanse procureur-generaal wil de Amerikaanse president vervolgen voor moord en terrorisme. Om Trump daadwerkelijk te kunnen oppakken roept Iran de hulp in van Interpol, de politieorganisatie waarbij 194 landen zin aangesloten.

De kans dat president Trump gearresteerd wordt voor de dood van Iraanse topgeneraal is natuurlijk nul. Het gaat om symboolpolitiek, in een zaak die voor Iran tot nu toe rampzalig is verlopen.

Vliegramp verhindert wraak

Iran zwoor natuurlijk wraak, direct na de dood van Soleimani. De wereld vreesde escalatie. Maar toen maakte de Iraanse luchtverdediging op 8 januari een fatale fout. De Iraniërs vuurden twee luchtdoelraketten af op een Amerikaanse kruisraket bij de hoofdstad Teheran.

Tenminste, dat dachten ze. Want het was in werkelijkheid een Oekraïens passagiersvliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen om, onder wie ook 82 Iraniërs en 63 Canadezen van Iraanse afkomst.

Het rampzalige nieuws werd eerst nog enkele dagen geheimgehouden – de Iraanse autoriteiten zeiden dat het een ongeluk was. Maar dat bleek niet vol te houden. Nadat de werkelijk toedracht bekend was gemaakt, gingen woedende Iraniërs de straat op om tegen hun eigen regering te demonstreren.

Wraak nemen op Amerika zat er nu niet meer in. En daarna hadden de Iraanse autoriteiten hun handen vol aan de coronacrisis. Maar nu is blijkbaar voor het land de tijd gekomen om alsnog terug te slaan, met dit arrestatiebevel tegen president Trump.

Interpol wijst arrestatieverzoek af

Interpol gaat niet voldoen aan het verzoek van Iran om de Amerikaanse president Trump op te pakken. De internationale politieorganisatie zegt dat haar regels het verbieden ‘elke interventie of activiteit met een politiek, militair, religieus of raciaal karakter te ondernemen’. Interpol zal dit soort verzoeken dus ook niet in behandeling nemen, laat de organisatie weten.

