RTL | Komt er een tweede coronagolf? Toch weer lockdown in China

Een Chinese regio is in lockdown gegaan na een nieuw coronageval op eigen bodem. Daarmee groeien de zorgen over een tweede coronagolf in Azië. Ook zijn er twijfels of de positieve coronacijfers uit China wel een goed beeld geven.

China zou de coronacrisis aardig onder controle hebben. Volgens officiële cijfers zijn er minder dan 100 besmettingen per dag, terwijl dat er in februari nog duizenden waren. De meeste nieuwe gevallen komen van buitenaf.

Al op 19 maart verklaarde China de corona-epidemie ten einde omdat er toen nul nieuwe besmettingen in China zelf waren. Er leek licht aan het einde van de tunnel.

Stille dragers

Tot deze week een 59-jarige vrouw in Centraal-China besmet bleek. Zij had contact gehad met een dokter die op zijn beurt had gedineerd met twee collega’s. Een van de drie dokters was in Wuhan geweest, het epicentrum van de uitbraak.

Deze dokter had zich keurig aan de verplichte twee weken thuisquarantaine gehouden, maar toch bleken alle drie de dokters van het diner besmet te zijn met het virus. Ze hadden alleen geen symptomen.

Kunstmatig lage cijfers Toch zorgen juist die ‘stille dragers’ voor onrust. Want virusdragers zonder symptomen werden door China tot voor kort niet meegeteld in de officiële cijfers, terwijl Japan en Zuid-Korea dat bijvoorbeeld wel doen. Pas na internationale kritiek publiceerde China gegevens over stille dragers. Zo kwamen er in een klap er 1500 coronagevallen bij. Nog eens 20.000 mensen worden nu in China geobserveerd omdat ze mogelijk stille dragers van het virus zijn. Wellicht is het nog erger: volgens de South China Morning Post, een krant uit Hongkong, staat er in geheime documenten dat het aantal stille dragers maar liefst 40.000 zou zijn. Dat zou het totale aantal coronagevallen in China met bijna de helft verhogen. Tweede golf De officiële coronacijfers staan in China nu op iets meer dan 82.000 besmettingen en ruim 3300 doden. Dat is veel, maar toch nog altijd minder dan 1 procent van de totale bevolking, zegt een professor tegen Bloomberg: “Zo zijn veel mensen in China nog steeds kwetsbaar.” Daarbij komt dat de lockdown in de zwaar getroffen provincie Hubei wordt versoepeld. Op 8 april mogen mensen het epicentrum Wuhan zelfs weer uit. Dat is niet zonder risico. Wetenschappers waarschuwen: als je de maatregelen opheft, kan je in augustus een tweede coronagolf krijgen. De eerste coronagolf wist China juist met zo’n zware lockdown effectief te bestrijden, zo lijkt het. “Honderdduizenden mensen in China hebben het virus ontlopen door deze agressieve maatregelen”, zei een WHO-rapporteur. Naast de lockdown worden besmette mensen in China snel geïsoleerd op locaties buitenshuis. Dat gebeurt ook in veel buurlanden van China. Zolang er geen vaccin of immuniteit is, blijft het risico bestaan dat deze maatregelen weer op volle kracht moeten worden ingezet.

Bron; RTL Nieuws