RTL | Monique en kleine André genieten van optreden André Hazes

Monique Westenberg (42) heeft haar zoontje André meegenomen naar Curaçao. Vader André Hazes (26) treedt daar de komende dagen op. Monique en de kleine Hazes-telg hebben daar een optreden van de zanger bijgewoond.

Op de video die Monique op Instagram heeft gedeeld, is te zien dat haar kleine zoontje op het podium staat met zijn vader tijdens een repetitie. “Met zijn held!” schrijft Monique bij de foto. Veel bekende vrienden reageren op het filmpje. “Super lief”, schrijft Lieke van Lexmond. “Top”, reageert Bas Smit. Op de Instagram Stories van Monique is te zien dat zij en de kleine André ‘s avonds ook het optreden van André Hazes bijwonen.

Wat doen André en Monique samen op Curaçao?

Veel mensen vinden het fijn om te zien dat de ex-lovers zo met elkaar om kunnen gaan. “Wat fantastisch dat jullie dit kunnen en vooral jij Monique. Echt klasse! Wauw, respect hoor!” schrijft iemand in de reacties. Iemand anders: “Veel respect voor jou. Hoe jij met deze lastige situatie omgaat en ervoor zorgt dat die kleine jongen gelukkig is met zowel papa als mama in zijn buurt.”

Eind vorig jaar was de breuk tussen André en Monique hét showbizznieuws van het moment. Niet vlak daarna werd bekend dat de zanger zijn geluk had gevonden bij presentatrice Bridget Maasland (45). De twee zijn nog steeds smoorverliefd op elkaar. Bridget zou dan ook onderweg zijn naar Curaçao om zich bij het gezelschap te voegen.

Sinds november zijn André en Bridget dolgelukkig met elkaar. De twee wonen nog niet samen, maar als je het aan André vraagt, zal het niet lang meer duren. Meer daarover vertelt de zanger in de video hieronder.

Bron: RTL Nieuws