RTL | Soep van gratis koeienbloed houdt families Venezuela in leven

De coronacrisis slaat keihard toe in het Zuid-Amerikaanse Venezuela. Vooral onder arme mensen in het land, die door de lockdown geen inkomsten meer hebben. Sommigen halen gratis bloed van dieren bij een slachthuis; ze maken er soep van.

Bij het slachthuis van de stad San Christobal staat elke dag een rij van tientallen mensen, vertelt een medewerker. Ze komen voor het bloed van geslachte dieren, zoals koeien. Dat werd voor de coronacrisis weggegooid, maar nu nemen mensen het in kannetjes mee naar huis. Het bloed is gratis én bevat de broodnodige proteïnen.

“We hebben honger”, zegt Baudilio, een bouwvakker die sinds de lockdown geen werk meer heeft. Halverwege maart ging het land op slot en hij heeft dus geen inkomsten meer. Ook hij staat in de rij bij het slachthuis. “We zijn met vier broers en een jongen van tien, en we overleven allemaal door het bloed.”

Koeienbloed is een ingrediënt in een traditionele soep die in de bepaalde delen van het land en in buurland Colombia wordt gegeten. Sinds de coronacrisis neemt de consumptie toe. Sommigen kunnen niet anders. “Ik moet hoe dan ook eten vinden”, zegt automonteur Alyair.



Alyair verloor zijn baan toen de garage waar hij werkte dicht ging. Sindsdien staat hij twee keer per week in de rij bij het slachthuis met een thermoskan die hij laat vullen. Herriberto mengt het bloed met rijst, hij vertelt dat hij zichzelf en zijn dieren er mee voedt.



Het gaat al langer slecht met Venezuela, zegt RTL Nieuws-correspondent Sandra Korstjens. “Het land kampte ook voor de coronacrisis al jaren met een voedselcrisis. Die werd veroorzaakt door economisch wanbeleid van president Maduro. Daardoor leefde zo’n 90 procent van de bevolking al onder de armoedegrens. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht.”

En daar komt nu nog eens de coronacrisis overheen. Venezuela zit sinds het begin van de crisis volledig op slot en heeft daardoor weinig besmettingen. Officieel nog geen 500, en slechts tien Covid-19-doden. Al wordt er aan die cijfers getwijfeld. Maar de prijs om corona buiten de deur te houden is hoog, zegt Korstjens.

“De inwoners kunnen geen kant meer op. Door een strenge lockdown is geld verdienen voor veel mensen geen optie meer. Terwijl eten door de torenhoge inflatie alleen maar duurder wordt. En door het instorten van de olieprijs kreeg het land een extra grote klap. De Venezolaanse economie is sterk afhankelijk van de export van olie. Nu die minder waard is, wordt het nog lastiger om voldoende voedsel en medicijnen te importeren, zegt Korstjens.

Het lukt de regering nu ook niet meer om de bevolking te ondersteunen met voedselpakketten. Dat programma is grotendeels ingestort door de crisis. Bovendien gaat het voedsel dat er nog is naar de hoofdstad Caracas.

‘Niet het virus, maar de honger’

Op andere plekken in het land is de situatie veel nijpender, zegt Edison Arciniegas van hulporganisatie Burgers in Actie. “Het is in Venezuela niet het virus dat de mensen doodt, maar het is de honger.”

En dus staan er elke dag tientallen mensen in de rij bij het slachthuis van San Cristobal. Het vlees konden ze toch al amper betalen, maar het bloed is gratis.

