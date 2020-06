RTL | Trump haalt uit naar gouverneurs die ‘zwak’ optreden tegen antiracismeprotesten

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat gouverneurs de protesten na de dood van George Floyd veel harder aanpakken. “De meesten van jullie zijn zwak”, zei hij tijdens een videoconferentie.

Zowel The New York Times als persbureau AP citeren uit het overleg. “Jullie moeten meer mensen arresteren, anders lijken jullie op jerks (vrij vertaald: idioten)”, zou de gefrustreerde president hebben gezegd. Zijn minister van Justitie, Bill Barr, zei dat de autoriteiten de straten moeten ‘domineren’.

Avondklok ingevoerd

In een poging de rust te later wederkeren hebben zeker veertig Amerikaanse steden een avondklok ingevoerd. Ook in Washington DC, waar honderden demonstranten zich hadden verzameld rondom het Witte Huis, geldt vandaag en morgen vanaf 19.00 uur een avondklok. Het protest liep vannacht uit de hand: een kerk vatte vlam en de president en zijn vrouw Melania verbleven tijdelijk in de bunker van het Witte Huis.

Ook in veel andere steden blijft het onrustig. In zeker vijftien staten is daarom de Nationale Garde opgeroepen, de speciale ordetroepen van het leger. In de staat Indiana zullen de eenheden vanaf vandaag het publieke domein beschermen, aldus de gouverneur.

In Louisville, in de staat Kentucky, is tijdens de protesten vannacht een man overleden. Er werden op straat schoten gelost toen de politie en de Nationale Garde een grote menigte uiteen wilden drijven. De politiecommandant zegt dat zijn eenheden eerst werden beschoten, waarna ook zij hun wapens trokken. De gouverneur heeft een onderzoek ingesteld. Dochter burgemeester opgepakt New York heeft nog geen avondklok ingevoerd, maar zegt zo’n beslissing wel te overwegen. Ook in de grootste stad van Amerika liep het protest tegen racisme en politiegeweld her en der uit de hand. 250 mensen werden gearresteerd en er werden winkels geplunderd, maar volgens burgemeester Bill de Blasio was het overgrote deel van de demonstraties vreedzaam verlopen. Ook de 25-jarige dochter van De Blasio liep zaterdagavond mee en werd gearresteerd, maar de burgemeester noemt zijn dochter geen relschopper. “Ik ben trots dat ze hier zoveel om geeft en dat ze bereid is om er iets aan te doen”, zei De Blasio. De vrouw is inmiddels vrijgelaten. Minneapolis In Minneapolis, het epicentrum van het protest en de plaats waar de ongewapende zwarte man George Floyd vorige week overleed door toedoen van de politie, gold al een avondklok vanaf 20.00 uur. Afgelopen nacht werden desondanks tweehonderd demonstranten gearresteerd. Sheriff sluit zich aan bij demonstranten tegen politiegeweld

Bron: RTL nieuws