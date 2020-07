RTL | Trump overwoog Puerto Rico te verkopen na enorme orkaanschade

President Trump liep met het idee rond om het eiland Puerto Rico te verkopen, nadat orkaan Maria er drie jaar geleden een spoor van vernieling achterliet. Het duurde bijna een jaar om het elektriciteitsnet op het eiland weer op gang te krijgen. “De president dacht als een zakenman”, vertelt een van zijn voormalige topambtenaren.

Over dat opmerkelijke verhaal schrijft de New York Times. Een voormalige topambtenaar van de president, Elaine Duke, vertelt de krant over de ‘zakelijke blik’ van de Amerikaanse president.

Volledig verstoten

“Kunnen we iemand anders verantwoordelijk maken voor het elektriciteitsnet?”, zou Trump hebben gesuggereerd. “Kunnen we het eiland verkopen? Of volledig verstoten?”

Volgens Duke werden de ideeën van de president nooit serieus genomen en zijn er ook geen vervolgstappen gezet.

