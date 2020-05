RTL | TUI schrapt 8000 banen, na verlies van 740 miljoen door coronacrisis

Het Duitse reisconcern TUI is hard geraakt door de coronacrisis en gaat daarom fors snijden in het personeelsbestand. Er verdwijnen wereldwijd 8000 banen bij het bedrijf.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 10 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019, tot 2,7 miljard euro. De winst daalde met maar liefst 318 procent. In de maanden januari tot maart leed het concern een nettoverlies van 740 miljoen, dat was een jaar eerder nog ‘slechts’ 177 miljoen euro, blijkt uit de cijfers over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar . In de eerste twee maanden van het jaar leed het bedrijf al wel een onderliggend verlies van 240 miljoen, maar dat was nog wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar, meldt het bedrijf in het begeleidende persbericht . Vanaf het moment dat alle reizen werden geannuleerd, spoot het geld er pas écht uit. In pak ’em beet twee weken veranderde de min van 240 miljoen in een van 640 miljoen. Het daadwerkelijke nettoverlies pakte dus nog wat hoger uit, met 740 miljoen euro.

Om genoeg geld in kas te houden, klopte het bedrijf aan bij de Duitse staat, voor een overbruggingskrediet van maar liefst 1,8 miljard euro. Samen met de doorlopende lening van 1,75 miljard die het bedrijf al heeft bij banken, heeft TUI nu 2,1 miljard aan cash beschikbaar.

Om de leningen terug te kunnen betalen en geen nieuwe leningen nodig te hebben, gaat het bedrijf bezuinigen. Wereldwijd schrapt het bedrijf 8000 banen. Dat gebeurt ook door openstaande vacatures niet in te vullen.

Meer dan de helft zomerseizoen geannuleerd

Het bedrijf hoopt snel dat er weer gereisd kan worden binnen Europa, en is daar naar eigen zeggen klaar voor met het nemen van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. In de komende dagen gaan er alweer hotels open in Duitsland. Of dat ook maar iets van het jaar zal redden is de vraag, van alle reizen in het zomerseizoen is slechts 35 procent nog niet geannuleerd.

“Het seizoen start later, maar kan ook langer duren”, aldus een optimistische topman Fritz Joussen. Het bedrijf wil vanwege de coronacrisis geen verwachting afgeven voor de rest van het fiscale jaar.

Voor volgend jaar loopt het al wel storm: het aantal vroegboekingen voor de zomer van 2021 is met 114 procent gestegen, en de bezettingsgraad voor cruises is op een normaal niveau, aldus TUI.

Bron: RTL Nieuws