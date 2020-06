RTL | Voor welke landen heb je een gezondheidsverklaring nodig, en hoe krijg je die?

In enkele landen is een gezondheidsverklaring niet voldoende, zegt KLM. “In China, Zuid-Korea, Singapore, Turkije en Italië wordt op sommige luchthavens ook een temperatuurtest gedaan.” KLM vliegt op dit moment overigens nog niet op Turkije.

Coronatest voor vertrek

Sommige landen gaan nóg verder, die hebben hun luchtruim nog altijd voor alle of bepaalde nationaliteiten gesloten. Of de lokale autoriteiten willen dat je vóór vertrek een coronatest doet, zoals Curaçao en Bonaire. Alleen bij een negatieve uitslag, mag je die landen betreden.

Maar hoe je aan zo’n test komt? Dat is lastig, want bij de GGD kun je alleen terecht voor een coronatest als je klachten hebt. Maar er zijn een aantal commerciële initiatieven waar je tegen betaling toch zo’n test kunt laten doen. Corendon biedt bijvoorbeeld gratis testen aan als je via hen boekt.

Uitslag binnen 24 uur

Ook via KLM Health Services kun je een test laten doen. Zij werken met een zogeheten PCR-test. Daarbij wordt gekeken of er zich virusdeeltjes in de neus- of mondholte bevinden. Het resultaat van die test komt binnen 24 tot 32 uur, en de passagier krijgt daar ook een Engelstalig certificaat bij geleverd. De kosten voor deze test is 179 euro.

“We testen alleen mensen die niet onder het Nederlandse testbeleid vallen en geen gezondheidsproblemen of Covid-19 symptomen hebben. Heeft u klachten of ontwikkelt u klachten zoals koorts, hoesten, keelpijn of rhinitis? Dan kunnen we u helaas niet testen en verwijzen wij u naar de GGD”, staat te lezen op hun site.

Maar pas op: deze manier van screening is niet waterdicht, omdat zo’n test slechts een momentopname is. Het kan zijn dat de passagier nog in de incubatieperiode zit waarbij het virus nog niet gevonden kan worden. Of dat de passagier besmet raakt tussen het moment van de test en het begin van zijn of haar reis.

Bron: RTL Nieuws

