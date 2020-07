Rutte: Ik lees niemand de les | Antilliaans Dagblad

Den Haag – Op de wekelijkse persconferentie van de Nederlandse ministerpresident Mark Rutte kwam ook deze week de hulp aan de Caribische landen ter sprake.

Ook al werden er geen besluiten genomen door de Rijksministerraad, enkele journalisten wilden weten waarom Nederland zich zo hard opstelt. Net als vorige week werd de vergelijking gemaakt met de houding van Nederland binnen de Europese Unie. Nederland stelt zich daar als een van de weinige landen net zo hard op tegenover zwaar getroffen landen als Italië en Spanje.

Een van de journalisten vroeg of die ‘kille’ houding wel past tegenover Koninkrijksgenoten. De premier zou Aruba, Curaçao en Sint Maarten wegduwen door te spreken over andere landen, alsof het niet om het Nederlandse Koninkrijk gaat. En een ander vroeg waarom bijvoorbeeld Aruba, dat nooit eerder om hulp heeft gevraagd, nu de les wordt gelezen.

,,Ik lees niemand de les”, reageerde Rutte direct. Volgens de premier is er bij noodhulp geen sprake van een kille houding, want die wordt zonder voorwaarden verstrekt. ,,We hebben een diepe historische band”, zei hij. Om er fijntjes aan toe te voegen dat dat ook voor de Europese landen geldt. Als het gaat om financiële steun mag Nederland vragen ‘waarom je dat niet zelf kunt’, want het zijn zelfstandige landen.

Er is sprake van achterstallig onderhoud, aldus de premier. Het gaat er voor Rutte om dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten hun financiële stelsel op orde krijgen, corruptie bestrijden en hun concurrentiepositie verbeteren. Dan wil Nederland ook structureel investeren in de economie, zodat die minder afhankelijk wordt van toerisme.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 juli 2020