RvR | Staat van de Rechtshandhaving Sint Maarten 2019

(Philipsburg, Sint Maarten) – De traagheid van de wederopbouw na orkaan Irma en het algehele gebrek aan financiële middelen, personele capaciteit, bestuurlijke continuïteit en besluitvorming, belemmerden ook in 2019 de taakuitvoering van de justitiële organisaties.

Schaarste overheerst in de rechtshandhaving in Sint Maarten, zo concludeert de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) in de ´Staat van de Rechtshandhaving 2019´ (hierna: de Staat).

Sinds 2014 brengt de Raad ieder jaar een verslag uit over de staat van de rechtshandhaving. De Staat bevat een meer algemeen beeld van de ontwikkelingen in de rechtshandhaving en bevindingen die de afzonderlijke inspecties ontstijgen. De Staat wordt rechtstreeks aan de minister van Justitie en het parlement aangeboden. De Staat is retrospectief van aard en heeft betrekking op het jaar 2019.

Beeld van 2019

De inspecties van de Raad in 2019 betroffen actuele thema´s met een grote maatschappelijke impact. De Raad deed onderzoek naar de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, drugscriminaliteit en drugsgerelateerde problematiek, en huiselijk geweld.

Daarnaast verrichtte de Raad vervolgonderzoeken naar het detentiewezen en de slachtofferhulp in Sint Maarten, het prostitutiebeleid (als onderdeel van het mensenhandel-rapport), de toelating en uitzetting van vreemdelingen, de toepassing van geweld door en tegen de politie, het opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM en strafrechtelijk beslag.

De sociale problemen waar Sint Maarten mee te kampen heeft kwamen in de themaonderzoeken duidelijk naar voren. Armoede, werkloosheid, schooluitval, psychosociale problematiek veroorzaakt door (jeugd)trauma, misbruik of huiselijk geweld, gebrekkig toezicht, onvoldoende bewustzijn, kennis en sociale controle en (daardoor) een beperkt sociaal vangnet, bleken zowel oorzaak als gevolg van verschillende vormen van criminaliteit.

Een rode draad in vrijwel al deze onderzoeken was dan ook dat een strafrechtelijke aanpak alleen geen uitkomst biedt. De complexiteit van oorzaken en gevolgen die samenhangen met ernstige maatschappelijke problemen en criminaliteitsvormen, vraagt om een multidisciplinaire, integrale benadering. Dit komt in Sint Maarten echter moeizaam van de grond.

Het ontbreekt aan interministeriële visies en sluitend, consistent beleid, waardoor de aanpak van verschillende problemen en criminaliteitsvormen ongecoördineerd blijft. Het ontbreken van stabiliteit en continuïteit van de overheid in Sint Maarten speelt hierbij in negatieve zin een rol. Bovendien hebben de organisaties binnen en buiten de justitiële keten te maken met beperkte capaciteit en (financiële) middelen, zo bleek uit de onderzoeken.

Essentiële onderdelen voor een effectieve rechtshandhaving ontbreken geheel of zijn kwalitatief onder de maat. Dit is niet de eerste keer dat de Raad dit constateert, in eerdere onderzoeken en Staten heeft de Raad hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd.

In 2019 luidde de Raad wederom de noodklok voor het ontbreken van slachtofferhulp en de erbarmelijke staat van de Pointe Blanche gevangenis en Huis van Bewaring. Het effect van het uitblijven van de nodige verbeteringen is niet alleen merkbaar in de ontwikkeling van de organisaties en de justitiële samenwerking, maar heeft ook zijn weerslag op het verloop en de uitkomst van individuele strafzaken en de bescherming van de samenleving als geheel. De Raad maakt zich hierover ernstig zorgen.

Desondanks blijven medewerkers van de justitiële organisaties zich onverminderd inzetten voor de uitvoering van hun taak en dit resulteerde erin dat in 2019 ook positieve ontwikkelingen in gang zijn gezet.

Positieve ontwikkelingen

In 2019 zijn door verschillende justitiële organisaties stappen gezet in digitalisering en de toegankelijkheid van (informatie over) de rechtshandhaving. Daarnaast zijn diverse conferenties en trainingen georganiseerd, zoals rond het terugdringen van huiselijk geweld en gevechten op scholen. De Raad juicht deze initiatieven toe.

De Raad is tevens positief gestemd over de verschillende verdragen, protocollen en samenwerkingsovereenkomsten die in 2019 (opnieuw) zijn gesloten. Dit is van belang voor de eigen informatiepositie en binnenlandse veiligheid, en draagt bij aan de internationale verantwoordelijkheid in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Zoals in een eerder persbericht is aangegeven is de Raad zich bewust van de moeilijke tijden die Sint Maarten momenteel doormaakt als gevolg van de COVID-19 pandemie en de druk die dit veroorzaakt op de verschillende (justitiële) organisaties. Desondanks hoopt de Raad op de inzet van de betrokken professionals in de rechtshandhaving te mogen blijven rekenen en ziet uit naar toekomstige resultaten.

De Raad publiceerde tevens een infographic over de Staat van de Rechtshandhaving 2019 van Sint Maarten.

Alle publicaties van de Raad zijn te vinden op de website www.raadrechtshandhaving.com of http://rrh-sxm.org.

Bron: Persbericht Raad voor de Rechtshandhaving