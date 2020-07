Speciaal tarief water voor landbouw | Antilliaans Dagblad

Terrein Sint Joris in beheer GMN

Willemstad – Boeren die straks op de landbouwgrond bij Sint Joris groente en fruit verbouwen, kunnen gebruikmaken van een speciaal tarief voor water. Het terrein van ongeveer 400 hectare is sinds kort in beheer van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Tijdens een persconferentie bij Agrarisch en Visserijbeheer (AVB) te Klein Kwartier zei minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO) dinsdag dat het aangepaste tarief is vastgesteld na een onderzoek van nutsbedrijf Aqualectra en Bureau Telecommunicatie en Post (BTP).

Daarmee is volgens de MEO-minister ook de laatste hobbel genomen, zodat professionele landbouwers die zich bij Sint Joris vestigen werkelijk kans van slagen hebben. Want de terreinen zijn beschikbaar, de zaden zijn van goede kwaliteit en het eiland heeft de expertise in huis om groentes te telen. Maar water is essentieel en duur. Daarom is er voor landbouwbedrijven nu een speciaal tarief bepaald. Martina zegt dat landbouw een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de economie van het eiland.

,,De sector genereert banen, voorkomt importen en kan zelfs, als het goed wordt aangepakt, bijdragen aan de export.”

Van de 400 hectare landbouwgrond die is overgedragen aan het ministerie van GMN, is ongeveer de helft geschikt voor verkaveling, zegt Alvin Daal, chef van het kabinet van GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN). De kavels moeten nog worden uitgemeten en uitgegeven. Dat gebeurt samen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Wie in aanmerking wil komen voor een terrein moet een bedrijfsplan indienen.

De overheid reserveert een deel van de gronden bij Sint Joris voor moestuintjes. Daal:

,,Hobbyisten kunnen op 50 tot 100 vierkante meter hun eigen groente en fruit telen.” De overheid ziet veel mogelijkheden voor de cannabisteelt. Begin februari hadden zestien bedrijven een aanvraag ingediend om medicinale cannabis te telen of medicijnen te produceren op basis van het kruid dat ook wel bekend is onder de naam hennep. Destijds zei Daal dat als alle aanvragers een vergunning zouden krijgen 100 tot 120 hectare van de landbouwgrond bij Sint Joris ‘ruim voldoende zou zijn’. Maar net als in februari is het wachten nog altijd op de afkondiging van de landsverordening waarin de teelt van medicinale cannabis wordt geregeld. De wetgeving moet nog door de Staten worden aangenomen.

Tijdens de persconferentie benadrukte GMN-minister Camelia-Römer het belang van samenwerking tussen de ministeries voor een succesvolle ontwikkeling van de landbouw. Met een toename van de lokale productie is veel te winnen. ,,Nu geven we bijna 77 miljoen gulden uit aan de import van producten”, zegt Camelia-Römer.

,,Dat geld blijft dan op het eiland. Terreinen zijn nodig, om mensen de kans te geven zich werkelijk te ontwikkelen tot professioneel landbouwer.”

Haar ministerie heeft veel energie gestoken in het verbeteren en moderniseren van de landbouwtechnieken. Bij Klein Hofje heeft AVB een bezoekerscentrum, worden trainingen en cursussen gegeven en staan kassen met proeftuinen.

Behalve het terugbrengen van voedselimporten heeft GMN vijf andere strategische doelen: een gezonder eetpatroon van de bevolking op basis van de lokale voedingsschijf, het verbeteren van fytosanitaire faciliteiten, het toepassen van Good Agricultural Practices, het verbeteren van de dienstverlening van AVB en het ontwikkelen van duurzame visserij. Afhankelijk van de financiële ruimte wordt beetje bij beetje aan de doelen gewerkt.

Het ministerie is betrokken bij opleidingen op terreinen waar werkgelegenheid wordt verwacht, zoals permacultuur, hydroponics en ‘regenerative organic farming’. Samen met Dinah Veeris wordt een cursus medicinale kruiden aangeboden en leerlingen van de hoveniersopleiding van het vsbo volgen praktijklessen bij Klein Kwartier.

Bron: Antilliaans Dagblad