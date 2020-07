SSC-bursalen toch naar Nederland | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Een groep van rond de 182 aankomende studenten zal op 26 juli met de KLM naar Nederland vertrekken onder begeleiding van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). Dat wordt bevestigd door waarnemend SSC-directeur Arcadia Tromp.

,,De meeste eerstejaars studenten hebben een nieuwe kamer gevonden. De komende lichting kan dus voor een jaar in de doorstroomkamer terecht. Er is overigens een groep van zes studenten die de kamer niet heeft (kunnen) verlaten.

Zij wonen in een populaire en gewilde straat en buurt in doorstroomstudio’s. Zij hebben aangegeven geen andere kamer gevonden te hebben. Maar de studentenwooncorporatie heeft gesteld dat het om doorstroomstudio’s gaat en de studenten wettelijk verplicht zijn de kamer te verlaten”, aldus Tromp.

Zij geeft aan dat er gisteren een mentorenvergadering is gehouden in Nederland waarin gesproken is over hoe de studenten opgevangen zullen worden. ,,Het is verboden in grote groepen op te trekken. Dus zal er begeleiding zijn in kleinere groepen wat betreft inschrijven bij de gemeente en het openen van een bankrekening.”

De waarnemend directrice geeft aan dat elk jaar rond de 300 leerlingen zich bij SSC aanmelden voor verdere studie in het buitenland, waarvan een groot deel naar Nederland gaat. Dit jaar stonden er in principe 379 studenten op de lijst. Het is niet bekend wat de reden van afmelden is. In elk geval vallen er vaak studenten af omdat zij gezakt zijn.

Tromp: ,,De redenen van afmelden worden niet bijgehouden. Het kan ook zijn dat het niets te maken heeft met de Covid-19-pandemie.” Want, zo blijkt, er is niet een heel groot verschil met het aantal studenten dat in voorgaande jaren naar Nederland vertrok. Meestal zijn dat er rond de 200.

Nu mogen toekomstige studenten in elk geval op Schiphol niet massaal afgehaald en feestelijk onthaald worden. Ze gaan direct naar hun respectievelijke kamers en zullen nadere instructies krijgen over de inschrijving. Er zullen verder geen sociale activiteiten georganiseerd worden, zoals een BBQ of speurtocht, zoals in voorgaande jaren wel gebeurd is. De meeste studenten gaan naar Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Wat betreft de regiostudenten is besloten dat SSC dit jaar niet bemiddelt voor studies in de Verenigde Staten. Dit komt vanwege het groot aantal coronabesmettingen aldaar.

