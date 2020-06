Staten akkoord met inleveren | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Statenleden zijn gisteren akkoord gegaan met het – conform de voorwaarde van Nederland – inleveren van 25 procent op hun totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Alle parlementariërs stemden voor, met uitzondering van de twee leden van Kòrsou di Nos Tur. ,,Ik stem voor als jullie akkoord gaan met het inleveren van 50 procent, anders niet”, zei KdNT-leider Amparo dos Santos populistisch. Zijn stem werd uiteindelijk als ongeldig geregistreerd omdat hij bij de stemming weigerde om simpelweg ‘pro’ of ‘contra’ te stemmen.

De korting op het arbeidsvoorwaardenpakket van de Staten waar de parlementariërs uiteindelijk mee hebben ingestemd, is anders dan het concept van de huishoudelijke commissie dat eerder op tafel lag. Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta legde gisteren uit dat dit voorstel toch niet acceptabel is gebleken en er uiteindelijk toch voor is gekozen om ook in het basissalaris van de Statenleden te snijden.

Het voorstel dat gisteren met een ruime meerderheid in de Staten is aangenomen gaat van het volgende uit: de toelage voor vervoerskosten van 600 gulden, het vakantiegeld en de representatiekosten van 500 gulden worden teruggebracht naar nul en er wordt gesneden in het brutosalaris. Deze korting geldt voor een periode van maximaal een jaar.

Statenlid Giselle Mc William (MAN) stelde voor dat het geld dat bespaard wordt naar het Onderwijs gaat in plaats van naar de post algemene middelen. Maar, zo wees Statenvoorzitter Pauletta haar terecht:

,,Dat beslissen de Staten niet. Financiën bepaalt de uiteindelijke bestemming. Wel kunnen we een verzoek indienen om het geld aan het onderwijs te besteden en uiteraard hebben we tijdens de behandeling van onze begroting nog altijd het budgetrecht.”

