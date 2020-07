Staten Sint Maarten unaniem tegen voorwaarden | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – Het parlement van Sint Maarten heeft woensdagavond unaniem de door Nederland voorgestelde entiteit om hervormingen op de eilanden door te voeren, in ruil voor financiële steun tijdens de crisis, verworpen.

Het parlement heeft er ook bij premier Silveria Jacobs op aangedrongen om naar Nederland te reizen om het land te vertegenwoordigen in de vergadering van de Rijksministerraad die vandaag plaatsvindt.

Dat meldt The Daily Herald. Alle 15 parlementsleden steunden woensdagavond aan het einde van een zeven uur durende vergadering een motie om de voorgestelde Caribbean Reform Entity (Caribische Hervormingsentiteit) af te wijzen. Nederland heeft besloten Sint Maarten een renteloze lening van 53 miljoen gulden in mei te verstrekken, waarvan 24 miljoen gulden onmiddellijk beschikbaar werd gesteld.

De resterende 29 miljoen gulden zou in juli worden uitbetaald zodra Sint Maarten zou instemmen met de voorwaarden en aan verschillende eerdere voorwaarden had voldaan.

De resterende fondsen zijn bestemd voor de financiering van de volgende fase van het St. Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP). Een van de voorwaarden is de voorgestelde entiteit, waarmee Sint Maarten, Aruba en Curaçao vandaag zouden moeten instemmen.

Jacobs zei dat de regering om uitstel van de vergadering had verzocht omdat Sint Maarten het 218 pagina’s tellende document waarin de entiteit werd beschreven, grondig wilde doornemen en advies wilde vragen aan het parlement, de Raad van Advies en andere relevante externe organen. De premier zei dat ongeveer 80 pagina’s naar Sint Maarten verwezen, de rest had betrekking op Curaçao en Aruba. Nederland heeft het verzoek van Sint Maarten om uitstel woensdag afgewezen, en volhardde in de deadline voor vandaag.

Sint Maarten, Curaçao en Aruba hebben de documenten maandag, slechts vier dagen voor de Rijksministerraad ontvangen. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops zou de documenten aanvankelijk op 29 juni aan de eilanden overhandigen, maar dit gebeurde uiteindelijk pas maandag. Medio mei is de Nederlandse regering begonnen met uitwerking.

Het parlement heeft Jacobs woensdag toestemming gegeven om naar Nederland af te reizen en Sint Maarten daar te vertegenwoordigen tijdens de vergadering. Ook de premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath en de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, wonen de vergadering vandaag bij.

Bron: Antilliaans Dagblad