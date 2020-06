Curacao.nu | Meer mensen last van Saharazand

Persbureau Curacao

Steeds meer mensen melden zich bij het Curaçao Medical Center met klachten over Saharazand. Er trekt deze week een stofwolk die over het Caribische gebied die met de wind vanuit Afrika wordt meegenomen.

De patiënten die zich melden zijn vooral mensen die gevoeliger zijn voor stofdeeltjes, zoals astma- en longpatiënten. Hen wordt geadviseerd astmainhalatoren te gebruiken.

Naast de klachten van astma-patiënten komen er ook veel vragen binnen van bezorgde burgers die meer willen weten over de effecten die de stofdeeltjes kunnen hebben op hun gezondheid.

Sinds afgelopen weekend zijn er gezondheidswaarschuwingen uitgegaan naar aanleiding van de Sahara stofwolk. Het gaat dit keer om een grote wolk fijne stofdeeltjes die bij het inademen irritatie aan de binnenkant van de luchtwegen kunnen veroorzaken.

Daar kun je behoorlijk wat klachten van ervaren, zoals benauwdheid en last van hoesten. Als je niet bekend bent met astma dan gaat het voornamelijk om klachten zoals iets minder makkelijk ademen of last hebben van kuchen. Voor deze groep is het risico beperkt.

Het CMC advisser mensen die klachten hebben om zo min mogelijk in de buitenlucht aan zware fysieke werkzaamheden te doen of intensieve sporten te beoefenen. Een mondkapje helpt ook bij het beschermen tegen stofdeeltjes.

