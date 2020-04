Telegraaf | 70-plussers vast op eilandje Venezuela

Paul Eldering

Er worden nog zo’n 20.000 Nederlanders met speciale reddingvluchten uit het buitenland opgehaald. Van de circa 27.000 hulpzoekers zijn er inmiddels zo’n 7.000 thuis. ,,De grootste uitdaging zijn de landgenoten die op afgelegen plekken zitten. Dat kan nog wel weken duren. Maar we geven niet op.”

“Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De website Bijzondere Bijstand Buitenland, waar door coronabeperkingen gestrande Nederlanders zich acuut konden melden, is volgens hem donderdag afgesloten.



,,We konden deze aanvragen organisatorisch niet meer goed verwerken, vooral omdat er veel dubbeltellingen bij zitten en mensen toch ook besluiten hun eigen thuisroute te nemen of te blijven waar ze zitten. Nederlanders in nood kunnen echter altijd onze ambassades contacten of het alarmnummer +31247247247. We laten niemand aan zijn lot over.”

De repatriëring van grote aantallen Nederlanders in het buitenland, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Peru, Indonesië, de Filipijnen en Groot-Europa, verloopt volgens hem naar wens. ,,We gaan nu inventariseren waar reizigers zijn die individueel ergens vastzitten of in kleine groepen. Als we geen eigen vluchten kunnen inzetten, proberen we hen in EU-verband terug te halen”, aldus de zegsman.

Venezuela

Dat wordt er volgens hem echter niet makkelijker op. Een goed voorbeeld daarvan zijn 70-plussers Koos en Anna de Bree uit Burgerveen. Zij vertrokken begin maart naar de Venezolaanse eilandengroep Los Roques op zo’n 200 km ten noorden van Caracas. Hij om te vliegvissen, zij omdat de zeelucht goed is voor haar longen. ,,Ze waren daar al eerder op vakantie geweest”, zegt zoon Thijme vanuit zijn woonplaats Brazilië.

Hij zocht de hulp van Buitenlandse Zaken en met succes. ,,Er is contact gelegd met onze ambassade in Caracas. Op Los Roques zitten meer Europese staatsburgers. Ze worden volgende week weggehaald met een charter naar de hoofdstad en door met een vlucht naar Madrid. Daar moeten ze toch veilig naar Nederland kunnen komen”, zegt Thijme van Bree

Volgens hem hebben zijn ouders op de toeristeneilandjes weinig te vrezen. ,,Ze verblijven in een authentiek lokaal vakantieverblijf en het is daar nog vrij veilig. Al is mijn vader deze week onverwacht aangevallen door een horde zwerfhonden. In het lokale ziekenhuis zijn de bijtwonden gehecht.”

Code oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de reddingsoperatie, maar heeft wel een kritische noot. ,,We waarschuwen al langer voor reizen naar Venezuela. Code oranje betekent dat vakanties worden afgeraden. Het is uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij moeten nu extra kosten maken om hen daar weg te halen. Het reisadvies stond overigens los van de coronacrisis.

