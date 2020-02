Telegraaf | Bank John Deuss schikt met OM op Curaçao

Met KKC naschrift

WILLEMSTAD – De First Curaçao International Bank (FCIB) van de Nederlandse zakenman John Deuss is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie op Curaçao. In 2006 werd de bankvergunning van de FCIB ingetrokken vanwege verdenkingen van schuldwitwassen.

Dit heeft uiteindelijk, na dertien jaar, geleid tot een schikking. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van Curaçao hebben maandag de transactieovereenkomst bekendgemaakt, maar niet gezegd hoe hoog die is. Volgens lokale media gaat het om „meerdere miljoenen.”

De FCIB valt nu nog onder een noodregeling van de Centrale Bank, maar die wordt binnenkort opgeheven. De 78-jarige Deuss, opgenomen in de Quote 500, is eigenaar van de bank die vanwege belastingtechnische redenen op Curaçao is gevestigd. Ook in Nederland trad het OM tegen de bank op; in 2013 werd een zaak tegen FCIB geschikt voor 34,5 miljoen euro.

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

Francesco Corallo (Italie),

Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)

Amedeo Laboccetta (Italie)

Alessandro La Monica (Italie)

Arturo Vespignani (Italie)

James Walfenzao (Aruba)

Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)

Jonh David Sims (UK)

Andrew Victor William Greenfield (UK),

Mike Baljit Chahal (UK)

Giancarlo Tulliani (Italie)

Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd. First Curaçao International Bank (FCIB) wordt in totaal 38x als een van de gokfaciliterende banken genoemd.