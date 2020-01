Telegraaf | Donald Trump: advies Bolton had tot ‘Zesde Wereldoorlog kunnen leiden’

Voormalige compagnons bekvechten

WASHINGTON – De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanval geopend op zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton. „Als ik naar hem had geluisterd, was de Zesde Wereldoorlog nu al gaande geweest”, sneerde de president op Twitter.

Waar Trump precies op doelt, is onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het over Iran. Bolton stond al voor zijn tijd als veiligheidsadviseur bekend als groot tegenstander van de ayatollahs en voorstander van een, desnoods gewelddadige, ’regime change’.

Na zijn vertrek zijn de kaarten opnieuw geschud. Bolton wordt nu gezien als mogelijke getuige in het afzettingsproces tegen Trump. Hij zou in een nog niet gepubliceerd boek met onthullingen komen die belastend kunnen zijn voor de president.

Dat boek, ’The Room Where It Happened: A White House Memoir’, mag niet gepubliceerd worden, vindt het Witte Huis. De Nationale Veiligheidsraad zegt dat publicatie een gevaar zou kunnen zijn voor de staatsveiligheid.

De raad schrijft aan de advocaat van Bolton dat ’het manuscript niet gepubliceerd of op andere wijze vrijgegeven’ mag worden als daar nog geheime informatie in staat. Sommige informatie in de tekst zou zelfs als ’top secret’ worden beschouwd.

Bolton schrijft naar verluidt dat Trump hem persoonlijk vertelde dat er een verband is tussen het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne en zijn wens dat Kiev een onderzoek zou aankondigen naar Joe Biden, een politieke rivaal.

Precies over dat thema gaat de impeachment-procedure.

Bolton, die bekendstaat als een havik, verliet vorig jaar het Witte Huis. Hij stapte naar eigen zeggen zelf op, maar volgens Trump is hij ontslagen. De president haalt woensdag uit naar de veiligheidsadviseur.

Trump zegt dat hij Bolton tegen het advies van anderen in had aangenomen nadat de oud-diplomaat had ’gesmeekt’ om een baan. „En na zijn vertrek schrijft hij ONMIDDELLIJK een naar en onwaar boek.”

For a guy who couldn’t get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldn’t get approved for anything since, “begged” me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying “Don’t do it, sir,” takes the job, mistakenly says “Libyan Model” on T.V., and..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020