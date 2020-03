Telegraaf | Eerste coronadode in Nederland

Rotterdam – In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM.

De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Het RIVM zegt dat hij is overleden „aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus.” Nadat duidelijk was geworden dat de patiënt de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.

„Het ziekenhuis en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst hebben de contacten van de patiënt, zowel bezoekers als verzorgers, in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zonodig worden zij getest”, aldus het RIVM.

Volgens de gemeente Hoeksche Waard zijn daar twee huisartsen die met de man contact hadden nu thuis. Ze werken niet. Voor de rest van de Hoeksche Waard gelden geen bijzondere aanvullende adviezen.

’Veel kracht en sterkte’

Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de nabestaanden van de man veel kracht en sterkte toegewenst. „Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en dierbaren”, aldus Bruins in een tweet.

Zojuist heb ik het verdrietige nieuws vernomen dat een 86-jarige patiënt die in het @Ikazia ziekenhuis lag, is overleden aan de gevolgen van het #coronavirus. Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en dierbaren. Ik wens hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 6, 2020

Premier Mark Rutte heeft nabestaanden van man namens het kabinet sterkte toegewenst. „Helaas is vandaag het moment gekomen dat ook in Nederland een eerste sterfgeval te betreuren is als gevolg van een besmetting met het coronavirus”.

Burgemeester Jan-Pieter Lokker van de Hoeksche Waard liet in een verklaring weten dat hij meeleeft mee met de partner van de overleden man en de overige nabestaanden.

Bron: Telegraaf