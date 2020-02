Telegraaf | Eerste dode in Europa door coronavirus

Amsterdam – Een 80-jarige Chinese toerist is in Frankrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus, maakte de Franse gezondheidsminister Agnès Buzyn zaterdag op een persconferentie bekend. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van het virus in Europa en de vierde dode buiten China. Drie andere mensen overleden door het virus in Japan, Hongkong en op de Filipijnen.

Volgens Buzyn is de Chinees vrijdag overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk.

De Chinees werd op 25 januari opgenomen in het Bichat-ziekenhuis in Parijs en volledig geïsoleerd. Volgens Buzyn ging zijn situatie snel achteruit, waarna hij enkele dagen in kritieke toestand raakte en werd verpleegd op de intensive care.

In Frankrijk waren tot dusver elf besmettingsgevallen aan het licht gekomen. Drie patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Zeven patiënten liggen nog in Franse ziekenhuizen. De elfde was de overleden Chinees.

Op zaterdag 15 februari zijn er 66.496 besmettingen wereldwijd bekend. Inmiddels zijn circa 1600 mensen aan het virus overleden.

Europese antivirusmaatregelen

Om zich te beschermen tegen uitbreiding van het nieuwe coronavirus hebben de EU-landen afgesproken nauwer samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Gecoördineerde informatie-uitwisseling moet ervoor zorgen dat mensen met een verhoogd risico op besmetting altijd kunnen worden getraceerd. Zo nodig ook de mensen met wie zij in contact zijn geweest.

De EU-ministers van Volksgezondheid gaven donderdag in Brussel de Europese Commissie de opdracht zorg te dragen voor de uitwisseling van actuele informatie over risico’s en getroffen maatregelen. Ook worden EU-fondsen beschikbaar gesteld zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. Zo wordt bekeken of beschermende kleding en maskers gezamenlijk kunnen worden aanbesteed, om tekorten te voorkomen.

Virus op hoogtepunt?

China heeft er alle vertrouwen in dat de corona-epidemie snel voorbij zal zijn en stelt dat de invloed op de economie slechts van tijdelijke aard is. Dat zei de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, zaterdag op een veiligheidsconferentie in München. De Chinese economie zal zich volgens hem snel herstellen.

„Als de epidemie voorbij, zal de inhaalvraag groot zijn en de economie sterk opveren”, zei hij in de Beierse hoofdstad, waar tal van ministers van Buitenlandse Zaken bijeen zijn gekomen om te praten over veiligheidskwesties.

De Wereldgezondheidsorganisatie vindt echter het te vroeg om te zeggen of het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus is bereikt. „Ik denk dat het veel te vroeg is om voorspellingen te doen over het begin, midden en einde van deze epidemie”, waarschuwde WHO-topfunctionaris Michael Ryan woensdag.

Bron: Telegraaf