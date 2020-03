Telegraaf | Geen vluchten meer naar Caribisch Nederland

Den Haag – Vluchten uit onder meer Europa mogen vanaf zaterdagavond niet maar naar Caribisch Nederland vertrekken. Er komt een verbod om de uitbraak van corona op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorkomen.

Minister Bruins (Medische Zorg) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben dat zaterdagavond besloten. Vliegtuigen uit Nederland, de rest van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, China, Iran en Zuid-Korea mogen niet meer naar de zogenoemde BES-eilanden vliegen.

Vanuit Caribisch Nederland mag er nu nog wel de andere kant op gevlogen worden. Het verbod geldt vanaf zaterdagavond 20.00 uur en blijft in stand tot 27 maart, 18.00 uur. In de tussentijd kan wel besloten worden om het verbod te verlengen.

De impact van Nederlandse reizigers in de BES-eilanden wordt momenteel ’gemonitord’, melden de ministers. „In dringende situaties wordt, zoals gebruikelijk, consulaire bijstand geboden.”

Alleen passagiersvliegtuigen vallen onder het verbod, vrachtvluchten niet. Maar omdat in personenvluchten vaak ook veel vracht wordt vervoerd, is de vrees dat het vrachtvervoer richting de eilanden afneemt. Nederland heeft daarom aan de Europese Commissie gevraagd of het luchtvaartmaatschappijen financieel mag compenseren, zodat ze wel met passagiersvliegtuigen met alleen vracht in het ruim kunnen blijven vliegen.

Bron: Telegraaf