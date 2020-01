Telegraaf | Gerard op Curaçao in goede handen

Tropische nieuwjaarsduik met vrienden en collega’s

Wie ook weer volop geniet, is GERARD JOLING. Die verkeert daar bovendien in goed, en zorgzaam, gezelschap. We zien op de foto onder andere zijn goede vriendin IRENE MOORS en ook collega TINO MARTIN, met wie Geer al eens een single opnam voordat RENÉ FROGER dat deed. ,,Ik vind hem geweldig'', zegt Gerard onomwonden. ,,Hij is een van de grootste sterren die erbij is gekomen en hij durft ook zijn nek uit te steken met zijn grote concerten.'' Om zijn eigen nek hangt, links, SONJA BAKKER. ,,Het kan nooit kwaad je eigen diëtiste bij je in de buurt te hebben met de feestdagen'', giert Geer, die dit jaar in april de ZESTIG aantikt. ,,Maar, zoals je ziet, zit ze zelf ook gezellig aan de wijn, dus ze kan van mij weinig zeggen deze vakantie.''

Bron: Telegraaf