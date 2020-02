Telegraaf | ’Grootste lading drugs ooit’ was onderweg naar Nederland

SAN JOSÉ – De politie in Costa Rica heeft naar eigen zeggen de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het land gedaan. In de haven van Limón onderschepte ze meer dan 5000 kilo cocaïne, die bedoeld was voor Nederland.

De drugs zaten in koffers in een container die op punt stond naar Rotterdam te worden verscheept. Officieel vervoerde de container sierbloemen.

De drugs waren naar verluidt verspreid over 202 koffers, met precies 5.048 pakketten van 1 kilogram coke. Er is één verdachte gearresteerd.

Bij de persconferentie lag de cocaïne over de grond uitgespreid, bewaakt door beveiligers in militair kostuum en machinegeweren in de aanslag.

Minister van Veiligheid Michael Soto maakte, met ook een legerhelikopter op de achtergrond, de drugsvangst bekend in de aanwezigheid van journalisten.

Limón was altijd een exporthaven voor ananas, bananen, suiker en koffie. Maar de afgelopen jaren is het afgelegen havengebied erg populair geworden onder drugssmokkelaars.

Bron: Telegraaf