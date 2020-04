Telegraaf | Hoekstra houdt poot stijf: overleg coronamiljarden opgeschort

Italië en Nederland onwrikbaar | Ruud Mikkers

Brussel – Na een videovergadering (en vele schorsingen voor overleg in kleinere kring) staan de Europese ministers van Financiën nog altijd met lege handen. Vooral Nederland en Italië stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Tegen 8 uur in de ochtend werd het na een lange nacht van onderhandelen duidelijk: de Eurogroep gaat er vooralsnog niet uitkomen. De ministers was door de EU-leiders gevraagd met plannen te komen om de gevolgen van de coronacrisis in te dammen, maar ideologische verschillen tussen noord en zuid (en vooral tussen Nederland en Italië) bleken een te grote blokkade te vormen. Besloten is dat er morgen verder zal worden vergaderd.

Er waren twee grote meningsverschillen: de voorwaarden waaronder het Europese noodfonds ESM gebruikt mag worden en de in Nederlandse ogen gedoemde eis om eurobonds.

Italië wilde in geen geval voorwaarden accepteren voor leningen uit het noodfonds. Het vreest onderworpen te worden aan rigide noord-Europese bezuinigingsdwang en redeneert dat de coronaproblemen niets met begrotingsbeleid hebben te maken.

Nederland werd gesteund door Finland en Oostenrijk terwijl Duitsland iets gematigder in de strijd zat. Dat gold dan weer niet voor eurobonds, gezamenlijk schuldpapier. Daar zijn alle vier de landen uitgesproken tegen, terwijl Italië er aan vast blijft houden.

Met eurobonds, gezamenlijk uitgegeven obligaties, zou Italië goedkoper geld kunnen lenen op de internationale kapitaalmarkt terwijl Nederland juist een hogere rente zou betalen. In Nederlandse ogen is het een oude wens van Zuid-Europa die er nu onder het mom van coronacrisis doorheen gedrukt wordt.

Minister Hoekstra (Financiën) wijst erop dat de rentes voor Italië nu nog niet extreem zijn en het dus prima zelf kan lenen. De Tweede Kamer heeft dinsdag in een motie nog maar eens benadrukt dat hij absoluut niet akkoord mag gaan met eurobonds, dus ruimte om iets toe te geven heeft hij sowieso niet.

De Duitse minister van Financiën Scholz deed in de vroege ochtend een ultieme oproep. “In deze moeilijke tijden moet Europa dichtbij elkaar staan”, aldus de bewindsman. “Deze moeilijke financiële onderwerpen moeten worden opgelost, er moet een goed compromis komen. Voor alle burgers”, twitterde hij ook namens zijn Franse collega Le Maire.

Bron: Telegraaf