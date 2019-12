Telegraaf | Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment Donald Trump

Jan Postma

WASHINGTON – Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met de impeachment, het afzettingsproces van president Donald Trump. Voor beide aanklachten was een meerderheid. Nu gaat de zaak door naar de Senaat. Het is nog maar de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat dit gebeurt.

Er werd via partijlijnen gestemd. Geen van de Republikeinen stemde voor impeachment. Bij de Democraten waren er een paar overlopers. Voor het eerste artikel van impeachment, machtsmisbruik, stemden twee Democraten tegen. Tulsi Gabbard, nog in de race als presidentskandidaat, stemde blanco. Voor het tweede artikel, belemmering van het onderzoek, stemden drie Democraten tegen.

De president zou zijn Oekraïense collega Volodomir Zelenski onder druk hebben gezet om een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in te stellen. Ook zou Trump het onderzoek van Huis van Afgevaardigden naar machtsmisbruik door hem hebben gedwarsboomd.

Gesteggel

De stemming kwam na een dag van gesteggel over procedurele regels en een urenlang debat waarin Democraten hun zaak verdedigden, terwijl Republikeinen juist gefrustreerd de hele procedure aanvielen. De Democraten wilden de stemming sober houden. Na de stemmingen moest de Democratische leider Pelosi als een strenge juf haar partijgenoten tot stilte manen toen er triomfantelijk geklapt werd.

Na afloop hield Pelosi die sobere toon vol. Ze noemde het ’een mooie dag voor de Amerikaanse grondwet, maar een trieste dag voor Amerika’. Opvallend genoeg wilde ze niet zeggen of ze de twee articles of impeachment nu ook meteen naar de Senaat door zou sturen. Dat zou de volgende stap in de afzettingsprocedure zijn. De Senaat fungeert als rechtszaal met de senatoren als rechters.

Maar de Democraten zijn bang dat Republikeinen de zaak geen kans zullen geven. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat en kunnen daar dus de regels bepalen, zoals de Democraten dat in het Huis van Afgevaardigden doen. Senaatsleider Mitch McConnell heeft al aangegeven dat hij de procedure al heeft afgestemd met het Witte Huis, en voorspelde dat Trump zal worden vrijgesproken.

„Tot nu toe ziet het er nog niet eerlijk uit voor ons”, zei Pelosi daarover. Toen haar gevraagd werd of ze de aanklacht nu door gaat sturen, zei ze dat dat de intentie zou zijn geweest. „Maar we moeten maar zien wat daar gaat gebeuren.”

Reactie Trump

President Trump sprak tijdens de stemming bij een campagnerally in Michigan en reageerde vrijwel direct op de stemming. „Dus alle Republikeinen hebben voor mij gestemd? Wow”, zei hij tegen een juichende menigte.

Trump sprak uitgebreid over de impeachment en was strijdbaar. Hij noemde het een poging om ’de stembiljetten van miljoenen patriottische Amerikanen ongedaan te maken’. De president houdt vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. „Er is geen misdaad. Ik ben de eerste person ooit die wordt impeacht zonder misdaad.” Later voegde hij toe: „Ik weet niet hoe met jullie is, maar ik vermaak me wel.”

Correspondent Jan Postma liet woensdag weten dat Trump zijn impeachment eigenlijk best prettig vindt:

Het Witte Huis noemt de afzettingsprocedure tegen Trump in de verklaring “een van de meest schaamtevolle politieke gebeurtenissen in de geschiedenis van onze natie” en stelt dat de Democraten geen bewijs hebben aangeleverd voor de beschuldigingen aan zijn adres.

19 jaar na Clinton

Trumps impeachment komt precies 19 jaar na die van Bill Clinton. Hij kreeg een impeachmentprocedure om zijn oren omdat hij loog over zijn affaire met stagiaire Monica Lewinsky. In 1868 stemde het Huis ook al voor impeachment van Andrew Johnson. Maar voor beide presidenten waren uiteindelijk niet genoeg stemmen om ze af te zetten. De verwachting is dat ook voor Trump niet genoeg stemmen zijn. President Nixon stapte in 1974 zelf op voordat het tot een impeachment kon komen.

