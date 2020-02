Telegraaf | ’Julian Curiel doodgeschoten voor vijftig euro’

Door Mascha de Jong

AMSTERDAM – Julian Curiel (28) is doodgeschoten voor vijftig euro. Schutter Xarviël van T., die jarenlang bevriend met hem was, ziet dat anders. „Het gaat niet om geld, maar het principe ’jij raakt mij niet aan, ik raak jou niet aan’. Zo werkt dat. En toen heb ik te snel en te dom gehandeld.”

Van T. schoot Curiel op 8 augustus vorig jaar in de borstkas. Voor het fatale drama eiste de officier van justitie 14 jaar dinsdag gevangenisstraf.

De huidige problematiek in de Bijlmer – het openlijk wapenbezit, de verheerlijking van drugs en geld in rapmuziek en de lichtzinnigheid over een mensenleven – stond centraal tijdens de rechtszaak rond de schietpartij op klaarlichte dag.

In de Bijlmer lijken andere wetten te heersen, merkte de rechtbankvoorzitter op. Tegen de schutter: „Het is zorgelijk als wij in een land wonen waar jonge jongens zomaar dood gaan om niks.”

’Zo gaat dat in de Bijlmer’

Vorig jaar kwamen zes jongens en mannen in de Bijlmer om het leven door wapengeweld, hield de officier van justitie voor. Van T. (29) ervaart het gebruik van wapens bijna als normaal, zo vertelde hij aan de rechters. „Zo gaat dat in de Bijlmer.”

Hij verklaarde redelijk snel na de schietpartij bij de politie dat hij Curiel had doodgeschoten. Tegenover de rechters gaf hij de reden van zijn ’domme actie’: een uit de hand gelopen ruzie.

Geld investeren in hasj

Van T., die in zijn vrije tijd ook rapt en video’s maakt met wapens, geld en drugs erin, leende in augustus 2019 duizend euro van Curiel, die hij zou investeren in hasj. Een week later zou Curiel dan, volgens Van T., van de winst 1200 euro terugkrijgen.

Maar Van T. was te laat met terugbetalen. Curiel besloot het geld zelf te komen halen. Bij de overhandiging van de 1200 euro, vlak voor Hogevecht, meende Curiel dat het 50 euro te weinig was. Er ontstond een discussie en na een paar minuten gaf hij Van T. een duw. Die raakte zo geïrriteerd dat hij een wapen uit zijn broekzak griste en twee keer overhaalde. Curiel bleef zwaargewond achter. Hij overleed ’s avonds in het ziekenhuis.

’Elke dag moet zij over de tegels, waarop haar zoon doodbloedde’

Van T. zegt dat het wapen in zijn zak is gestopt tijdens het hertellen van de 1200 euro. Dat deed hij in een auto en hij vroeg aan vrienden om ’iets’. „In de Bijlmer weten mensen dat je bedoelt ’iets om iemand pijn mee te doen’. Dat had ook een boksbeugel of knuppel kunnen zijn. Ik weet niet precies wat er in mijn broek werd gestopt.” De jongste rechter vroeg erop door. „Hoe kan iemand een wapen in uw broekzak doen, terwijl u op de achterbank van een auto zit?” Van T. moest hem het antwoord schuldig blijven.

Nichten van Curiel lazen de slachtofferverklaringen van zijn moeder en 6-jarige dochtertje voor. De moeder wordt iedere dag geconfronteerd met het misdrijf, want zij woont ook in de flat Hogevecht. „Elke dag moet zij over de tegels, waarop haar zoon doodbloedde”, verwoordde advocaat Richard Korver. Hij vraagt 15.000 euro smartengeld voor de moeder, zodat zij kan verhuizen van deze plek.

Uitspraak 25 februari.

