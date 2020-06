Telegraaf | Minister: ’Bendes mengen zich in demonstraties Curaçao’

WILLEMSTAD – UPDATE 12.30 UUR De politie van Curaçao heeft zes mensen gearesteerd die deelnamen aan de gewelddadige protesten en plunderingen op het eiland. Volgens de minister van justitie Quincy Girigorie hebben lokale bendes zich tussen de betogers gemeld, zo zegt hij in het Antilliaans Dagblad.

De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld. De plunderaars die een electronicawinkel in de binnenstad openbraken, zijn gepakt. Volgens de krant waren het gelegenheidsdieven die hun kans schoon zagen omdat de politie elders met betogers bezig was.

Na een onrustige woensdag op Curaçao is het eiland ook de nacht erg onrustig ingegaan met veel brandstichtingen. De brandweer heeft z’n handen vol aan het blussen van verlaten huizen, maar ook bomen en struiken worden in de brand gestoken, net als vuilnisbakken en zelfs op een grote rotonde is brand gesticht.

Woensdagmiddag liep een manifestatie voor het regeringsgebouw uit de hand. Leden van de Curaçaose oproerpolitie hebben woensdagmiddag (lokale tijd) het Fortplein op Curaçao ’schoongeveegd’ door traangas af te vuren op een groep demonstranten die zich had verzameld voor Fort Amsterdam, waar de regering zetelt. Eerder was de politie al ingezet om te voorkomen dat demonstranten in het gebouw konden binnendringen. ’s Middags werd een politiewagen omgegooid en in brand gestoken.

Volgens de premier kan de lokale politie het nog aan, en is hulp van het Nederlandse leger nog niet nodig. De premier zegt in het Antilliaans Dagbald dat het hem pijn doet dat ’juist jongeren die een positieve bijdrage zouden moeten leveren aan de vooruitgang van hun land, evoor hebben gekozen winkels te vernielen’. „Als dit georkestreerd is en gepland met als enige doel de regering te laten vallen, dan zullen we dat niet tolerenen. De democratische weg loopt via het parlement en verkiezingen, niet via brandstichtingen.”

De demonstranten eisen dat minister-president Eugene Rhuggenaath en zijn regering aftreedt. Ze riepen dat Rhuggenaath naar buiten moest komen. De minister-president liet zich echter niet zien. De demonstranten zijn door de politie op grote afstand van Fort Amsterdam gedreven in het centrum van Willemstad. Daarbij werd met flessen en stenen gegooid en zijn er winkelruiten en vuilcontainers gesneuveld. De situatie blijft zeer gespannen.

Het protest begon woensdagochtend met een mars van enkele honderden vuilnismannen die boos zijn omdat 12,5 procent zal worden gekort op hun arbeidsvoorwaarden. Die korting voor ambtenaren en werknemers van de overheids-nv’s is onderdeel van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor leningen die zijn gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Eerder op de woensdagochtend hield de grootste vakbond van Curaçao, ABVO, een vergadering onder werktijd over dit onderwerp. Tijdens die vergadering stemden werknemers van overheids-nv’s in grote meerderheid tegen de korting.

Het is erg onrustig in de binnenstad. Zo worden er verschillende brandjes gesticht en vernielingen aangericht. Ook is een politiewagen in de brand gestoken.

Bron: Telegraaf