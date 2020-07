Telegraaf | Minister Curaçao: ‘Den Haag doet of we allemaal corrupt zijn’

Martina vreest dat aantal toeristen zal halveren | Paul Eldering



WILLEMSTAD – Nederland moet zich ruimhartiger en meer empathisch opstellen om ons financieel te helpen met de wederopbouw. Nu is het niet de tijd om krenterig te zijn. Dat zegt Steven Martina, minister van economische ontwikkeling en toerisme van Curaçao. „Het is hier geen boevenbende.”

Op zijn ministerie in Willemstad praat hij exclusief met De Telegraaf over de enorme problemen waarmee het vakantie-eiland is opgezadeld door de coronacrisis.

„Onze economie krimpt dit jaar een kwart. Met name ook het toerisme krijgt een enorme klap. Wij worden veel harder geraakt dan Nederland, waar de economie misschien 6% inzakt”, meent hij.

Helft van toeristen

Martina, die zelf uit het bedrijfsleven komt, denkt dat het aantal toeristen op Curaçao – normaal een half miljoen plus 800.000 cruisepassagiers met een waarde van 1,2 miljard dollar – meer dan gehalveerd zal worden. „Volledig herstel laat zeker tot 2022 op zich wachten.”

Hij is heel blij met de herstart van vluchten uit Nederland van KLM, Corendon en TUI deze week. „Dat hebben we keihard nodig om inwoners en bedrijfsweer wat perspectief te geven. De armoede is schrijnend, de onvrede begrijpelijk, hoewel geen reden voor vernielingen en brandstichtingen. Criminelen maken misbruik van de situatie. We doen ons best, maar zonder steun uit Den Haag gaat het ons niet lukken.”

Onzinnig

Martina praat alleen over leningen zonder allerlei ’onzinnige’ randvoorwaarden. „De lonen van ambtenaren 12,5% omlaag? Hoe gaan we dat doen? Ook wij hebben te maken met cao’s. Waar we kunnen verlagen we al kosten, maar we kunnen en willen onze bevolking niet massaal aan de bedelstaf brengen. De werkloosheid neemt met de dag toe.”

Nederlandse politici doen volgens hem soms of iedereen in Curaçao corrupt is. „In elk land zijn wel een paar rotte appels, maar het is hier niet een boevenbende. Het doet pijn om dat steeds verkapt te moeten horen. We kunnen alleen in Nederland aankloppen. Curaçao is dan wel autonoom binnen het koninkrijk, maar niet zelfstandig. Laten we samen doorpraten over een rationeel en vooral reëel herstelplan voor de toekomst van Curaçao, zonder emoties en modder gooien”, stelt Martina voor.

Corendon

KLM, Corendon en TUI gaan deze maand weer toe naar een tiental vluchten per week van Schiphol naar Curaçao, soms via Aruba en Bonaire. Tot maart waren dat er wekelijks twintig. „Toeristen zijn heel belangrijk. De ruggengraat van onze economie. Daarin moeten we blijven investeren. Daarom is het goed dat Corendon dit weekend een nieuw hotel op het eiland opent, het Mangrove Beach Resort.”

Wel is de regering van Curaçao volgens Martina voorzichtig om een tweede coronagolf en lockdown te voorkomen. „Vandaar dat iedere bezoeker zich vlak voor vertrek verplicht moet laten testen op het virus. We willen de ziekte niet opnieuw importeren en zullen de grens stapsgewijs verder openen met in achtneming van de 1,5 meter samenleving.”

Martina vraagt Nederland naast voortzetting van de bijdrage in personeelskosten onder andere om een tegemoetkoming in vaste lasten en financiele garantieregelingen voor overbruggingskredieten. „De werkloosheid dreigt anders op te lopen van 25 naar 50%. En als mensen in Curaçao geen inkomen meer hebben, zullen ze noodgedwongen in groten getale hun heil in Nederland gaan zoeken”, voorspelt hij.

Hand op knip

Ook het wegvallen van de raffinaderij op het eiland en de slechte zakelijke verhouding met Venezuela baren Martina grote zorgen. „Als Nederland de hand op de knip houdt en keiharde onuitvoerbare voorwaarden blijft stellen, zie ik onze toekomst somber in. Ik ben altijd positief ingesteld en hoop echt dat er een goed haalbaar steunprogramma kan komen.”

Martina: „We betalen alle leningen terug, al zal dat wel een jaar of tien gaan duren. Voor Nederland is dat geld relatief peanuts op de overheidsbegroting. Ik beloof van onze kant een uiterste budgetdiscipline. We smachten naar verbroedering en een gezamenlijke lange termijnvisie om uit deze neerwaartse spiraal te komen. We zien graag dat Nederland in de huidige ongekende malaise een morele en zakelijke solidariteit toont in plaats van ons eenzijdig zware en onredelijke ingrepen door de strot te duwen.”

Bron: Telegraaf.nl