Telegraaf | Nederland krijgt ’nieuwe KLM’ met thuishaven Bonaire

Yteke de Jong

Hoofddorp – Ondernemer Stephan Huisman wil met een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij vanaf Bonaire de toeristische markt vanuit Zuid-Amerika ontsluiten.

Vanaf september voert Fly-CD vluchten uit vanuit Argentinië en Brazilië via Bonaire naar toeristenoorden op Aruba, Curaçao, het Mexicaanse Cancun, de Dominicaanse Republiek en Cuba. „Omdat Bonaire een Nederlandse gemeente is, maken we gebruik van de Nederlandse luchtvaartverdragen. Hierdoor is het mogelijk om op al deze verschillende landen te gaan vliegen”, zegt de ondernemer.

Net als KLM

Huisman is momenteel bezig om zijn zogeheten Airline Operating Certificate (AOC) aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Fly-CD (Caribbean Direct) is daardoor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, net als bijvoorbeeld KLM.

Huisman woonde jarenlang in Buenos Aires in Argentinië en was daar al actief in de reiswereld. Hij organiseerde reizen naar onder meer de Zuidpool en charterde voor dat doel al vliegtuigen. Hij zag dat er vraag is naar reizen naar het Caribisch gebied vanuit Zuid-Amerika. „Het all-inconcept dat resorts in de Cariben aanbieden, staat in Zuid-Amerika nog grotendeels in de kinderschoenen. De middenklasse groeit echter, waardoor er een potentiële markt van miljoenen vakantiegangers is”, zegt Huisman.

Pakketreizen

Hij heeft inmiddels twee Airbus A320 geleased, die vanaf september heen en weer zullen vliegen tussen Midden- en Zuid-Amerika. In december komen er nog twee toestellen bij, die dan nog Orlando en Cartagena aan het netwerk gaan toevoegen. Fly-CD richt zich op de zogeheten ’pakketreizen’, waarbij de vakantieganger via een reisorganisatie de reis plus verblijf boekt. „Door mijn netwerk in de Argentijnse reiswereld heb ik de vliegtuigen al uitverkocht”, zegt Huisman, die ook kansen ziet voor vrachtvervoer. „Het leven is vreselijk duur op Bonaire, omdat al het voedsel ingevlogen wordt met vooral KLM vanuit Nederland. Op onze vluchten kan ook bederfelijke waar mee.”

De Nederlandse gemeente fungeert als knooppunt, wat betekent dat elke vlucht op Bonaire moet landen. Volgens Huisman is dat geen belemmering voor de Zuid-Amerikaanse vakantieganger. „Omdat het om een relatief kleine luchthaven gaat zal deze tussenlanding niet meer dan 30 minuten in beslag nemen. De huidige verbindingen duren nu 15 tot 20 uur en die gaat Fly-CD enorm verkorten met vluchten die circa zes uur duren.”

Hij heeft met diverse geldschieters gepraat, onder meer met Knighthood Capital, waar ex-KLM-topman en Bonaire-liefhebber Camiel Eurlings werkt. Uiteindelijk kwam Huisman uit bij een Belgische investeerder, die anoniem wil blijven. „Het is de bedoeling dat we meteen breakeven draaien”, zegt de reisondernemer over de ambitie van het nieuwe bedrijf.

De economieën in Zuid-Amerika zijn veranderlijk. Is dat geen risico? Huisman lacht. „Dat is een bekend gegeven. Maar van al die miljoenen mensen blijven er altijd genoeg over die wel met vakantie kunnen.”

De ondernemer opereert in Nederland vanuit Lelystad. Inmiddels heeft Huisman al een kleine honderd man personeel aangetrokken, van cabinepersoneel tot piloten. Er is een tekort aan vliegers in de wereld, dus hoe heeft hij dat opgelost? „De piloten zijn via-via bij mij uitgekomen. Er is een aantal KLM-vliegers bij, maar ook afkomstig van andere maatschappijen.”

Oranje kisten

Hoe de toestellen eruit komen te zien is nog niet duidelijk. Huisman laat wat plaatjes zien van een oranje beschildering die doet denken aan easyJet. „Deze is actief in Europa, niet in Zuid-Amerika. Het lijkt mij mooi om een oranje tintje aan het toestel te geven, omdat we Nederlands zijn.”

Bron: Telegraaf