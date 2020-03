Telegraaf | ‘Nederland moet Sint-Maarten en Curaçao steunen’

WILLEMSTAD – Curaçao en Sint-Maarten beschikken niet over de financiële ruimte om de coronacrisis op te vangen. Nederland zou daarom „hulp en bijstand” moeten verlenen met een financieel steunpakket.

Dat zegt interim-president José Jardim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Met zo’n pakket kunnen volgens Jardim overheidstekorten worden gedekt en de private sector ondersteund, zodat massaontslagen kunnen worden voorkomen. Ook zouden Curaçao en Sint-Maarten volgens Jardim meer ruimte moeten krijgen om te kunnen lenen.

Overleg

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath hebben de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops overleg gehad over de gevolgen van de coronacrisis voor het Koninkrijk. Daarbij is ook gesproken over sociaal-economische gevolgen van de crisis.

Door het wegvallen van het toerisme verliezen Curaçao, Aruba en Sint Maarten een groot deel van hun inkomsten.

Bron: Telegraaf.nl