Telegraaf | Noodpakket voor Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Er komt een noodpakket voor Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) bekendgemaakt.

De volksgezondheid is een groot punt van zorg. Volgens Knops is de weerstand van de bewoners op de eilanden minder groot. Het kabinet onderzoekt of er extra medische voorzieningen nodig zijn. Alle opties worden onder de loep genomen, ook het sturen van een marineschip met medische apparatuur.

Economie

Er komen verder maatregelen voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. „Dat is vooral in het toerisme onevenredig groot”, zegt de CDA-bewindsman. Voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius komt er een sociaal pakket dat lijkt op de aanpak in Nederland: „Mensen die totaal geen inkomen meer hebben krijgen ondersteuning.”

Voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt gekeken naar de financiële spelregels om te zorgen dat ook hier meer economische hulp kan worden geboden. „Het grootste deel van de economie draait hier op toerisme”, geeft Knops aan. „Er is binnen een paar dagen leegstand als alle toeristen zijn vertrokken en er zijn dan duizenden mensen zonder werk.”

Binnenkort is er een nieuwe Rijksministerraad om te kijken of er extra financiële hulp vanuit Nederland nodig is.

Bron: Telegraaf